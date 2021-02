Las diez Banderas de Andalucía en Granada, un recordatorio de las fortalezas de una provincia

La consejera de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio y vivienda, Marifrán Carazo, y el delegado del Gobierno en funciones, Antonio Granados, han entregado hoy en la sede de la Junta de Andalucía en Granada las Banderas de Andalucía a diez personas, entidades y colectivos que han destacado durante el difícil pasado año por su trabajo, tesón y esfuerzo en distintas áreas.

Marifrán Carazo ha destacado que todos los galardonados “nos muestran el camino a seguir en este año tan difícil enseñándoles al resto de Andalucía y España las posibilidades de Granada. “Es la hora de Granada”, ha recalcado.

La consejera ha remarcado el trabajo del Gobierno andaluz, que ha sido capaz de poner en marcha diversas medidas de contención, “necesarias y basadas en la evaluación de los expertos, que han logrado frenar la incidencia del virus en Andalucía”. “Contamos con un Gobierno sensible y cercano empeñado en superar esta gran crisis y sus consecuencias”, ha afirmado tras recordar que el Gobierno andaluz trabaja ya en la creación de otro paquete de ayudas que venga a sumarse al ya concedido de 657 millones de euros.

Además la consejera ha querido mostrar su agradecimiento a todos los granadinos en especial a los cientos de pequeñas Pymes, empresas y autónomos que han sido y son parte “crucial” de nuestra economía y que “llevan meses arrastrando una situación complicada”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en funciones, Antonio Granados, ha destacado la singularidad de este acto de reconocimientos por el Día de Andalucía. “Esta entrega de banderas es atípica, tanto que de manera accidental me encuentro como delegado del Gobierno en funciones, pero este año más que otros, es nuestro deber reconocer la valentía de nuestros profesionales, empresas y sociedad en general”.

Granados ha querido recordar que nuestra provincia ha sido una de las más castigadas por la pandemia y que “juntos hemos demostrado una gran capacidad de superación, la Junta de Andalucía estará a vuestro lado para alcanzar la normalidad que tanto ansiamos”.

Este es, afirma Granados, “un día muy importante” en el que reconocemos a personas, colectivos y entidades que realizan una labor “que a veces es desconocida, que no llega a visualizarse”. Con este galardón “queremos que se vea el trabajo, esfuerzo y dedicación por llevar la marca Granada, la marca Andalucía por todos los sitios, siendo embajadores de nuestra tierra”.

Intervención de Gerardo Cuerva

Gerardo Cuerva ha recibido la bandera como presidente de Cámara Granada "por velar por los intereses provinciales, mejorando el entorno económico de Granada y su provincia". Cuerva ha trazado un emotivo discurso cargado de reivindicaciones bajo la pregunta de "¿qué le falta a Granada?".

"A Granada le hace falta darse cuenta de que por grande que sea, por hermosa, por mágica, por más hijos ilustres o colectivos ejemplares, por más castillos, palacios, ríos o leyendas que tenga, eso no es suficiente. Granada hoy necesita competir. Y tiene que hacerlo aquí al lado, pero sobre todo en el mundo entero. A Granada le falta darse cuenta de que, en ese enorme desafío, Granada unida puede tener éxito (y el éxito en esa competición global se traduce en empleo, desarrollo, lucha contra la desigualdad); pero que no lo tendrá si cada uno hacemos el camino por nuestra cuenta. A Granada le falta poner todo eso que tiene junto, unido, al servicio de una estrategia clara, audaz. A Granada le falta pensar más y hacer más; acordar más y pelear menos. A Granada le falta que creamos en el protagonismo de Granada y no, como tanto ocurre, cada uno en nuestro propio, pequeño y mezquino protagonismo", ha señalado en su intervención.

Premiados 2021

Este año, el Gobierno andaluz ha hecho entrega de la Bandera de Andalucía a la Plataforma Amigos de San Nicolás; a José García Román; a Nico Molina; a la Plataforma del Voluntariado; a Slow Philosophy S.L; al equipo de Primera Intervención de Toma de Muestras del Distrito Sanitario Granada Metropolitano; a los agentes de Medio Ambiente; a los Coordinadores Covid del I.E.S Nazarí de Salobreña y al CDP El Carmelo; al Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos.