Baño de multitudes en la vuelta del Día sin Coche en Granada

El Día sin Coche volvió a las calles de Granada con el objetivo de reducir las emisiones en el centro, concienciar a la ciudadanía de este problema en la ciudad y, sobre todo, para el disfrute de los granadinos, para que puedan pasear junto a la familia por el centro de la capital sin tener que preocuparse por el tráfico.

Todo esto, además, se aderezó, con una salsa de actividades lúdicas, exhibiciones de los cuerpos del Ayuntamiento y con puestos ambulantes de venta. El escenario, una calle Recogidas que no veía esta acción desde antes de la pandemia. Ahora, el segundo gobierno municipal de Cuenca, retoma el Día sin Coche para el deleite de los vecinos de Granada.

Y sin duda que tuvo un gran éxito. Miles de vecinos pasaron por esta céntrica vía para bailar al son de la batukada, o para bailar swing. También para conocer los vehículos de la Policía Local, la unidad canina, los coches de bomberos, incluso una barredora de Inagra, sin olvidar los talleres de primeros auxilios que ofrecían los efectivos de Protección Civil. Los pequeños de la casa tuvieron la oportunidad de aprender a hacer masajes cardiacos sobre bustos de plástico, dirigidos por los voluntarios. Además, la ambulancia ‘naranja’ fue uno de los puntos que más interés despertó en la chavalería.

Una multitud de posibilidades que algunos buscaron a propósito y que otros se encontraron al pasear por las calles de Granada. Locales y foráneos pudieron disfrutar de un gran domingo donde acompañó el tiempo y donde una de las colas más largas se formó en el estand de Alsa. Posiblemente no porque se la nueva concesionaria de los autobuses en la ciudad, sino porque regalaba una bolsa roja que podría llenar de caramelos. No hay mejor reclamo que lo gratis ni nada que cree más colas, más esperas y más nerviosismo. No llegar a tiempo puede suponer la decepción del día.

Algunos turistas tenían cara de asombro. Ir de visita a una ciudad y encontrarse un evento tan animado y con tantas posibilidades, es motivo se sorpresa. Sin embargo, no dudaron en adentrarse entre el gentío para descubrir qué ocurría allí.

La concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, acudió al evento. Sobre el mismo dijo que “es el primer Día sin Coche después de la pandemia y nos tenemos que felicitar todos por poder recuperar esta actividad que disfrutan grandes y pequeños”.

Ruz valoró que “estamos disfrutando de la calle un domingo fantástico, Recogidas está a rebosar de gente disfrutando de las actividades que hemos preparado desde el Área de Movilidad, como los zocos de artesanía o el ecomercado, o actividades culturales como la batukada y el baila swing, además de exhibiciones por parte de los cuerpos del Ayuntamiento de Granada, con la unidad de Policía Canina o con los Bomberos y Protección Civil”.

Según la edil socialista, “ha sido un excito de afluencia de gente que está disfrutando en una mañana fantástica, recuperando la normalidad”.

Todo esto se hizo posible gracias al cierre al tráfico de la calle Recogidas. La viceportavoz del gobierno informó que “al ser una calle céntrica, no se necesita un gran dispositivo policial, con el servicio ordinario del finde semana de la Policía Local es suficiente y con el apoyo de Protección Civil”. En este sentido, Ruz reseñó que “precisamente cortar Recogidas se hace para no afectar al transporte público, porque creemos que a esta actividad sin coches hay que asistir en transporte público para poder disfrutar de todo lo que la calle pueda ofrecer”.

Por otra parte, antes los eventos culturales y deportivos vividos durante el fin de semana en Granada, Raquel Ruz señaló que “hemos recuperado la actividad cultural en esta ciudad y la actividad deportiva” y añadió que “la afluencia de turistas que están disfrutando de todas estas actividades se nota en todos los comercios y en la hostelería”. Además, salvo un dispositivo especial montado en la zona de Pedro Antonio de Alarcón que conllevó el cierre de tres locales, en la capital “no ha habido ninguna incidencia destacable, la gente está disfrutando de la ciudad y de las actividades deportivas”, apuntó la concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Granada.