Barrio a barrio: Albaicín y Sacromonte, lugares patrimonio de Granada donde vivir y sortear el turismo

El Albaicín, barrio patrimonio, tiene que convivir día a día con el turismo, con sus limitaciones de movilidad, con sus normativas de protección. Y no es fácil conjugarlo todo. Hay que preservar el espacio pero también facilitar la vida de sus vecinos. No en vano, el límite entre el barrio y el parque temático siempre es un argumento recurrente en debates urbanísticos. Hay que evitar la gentrificación y hacer un barrio para sus vecinos. Y eso que la despoblación ha sido mucha hacia otros barrios de la ciudad y cada vez hay más casas vacías o nuevas ocupaciones turísticas que no favorecen la vida de barrio.

La movilidad es clave en el Albaicín, donde sus calles estrechas tienen limitada la circulación. Y en muchos casos más habría que limitarla o mejorar los espacios de convivencia. Eso es lo que se propone en zonas como Carretera de Murcia.

El Sacromonte no se queda atrás y también demanda más servicios y recursos en un barrio que vive del turismo pero que necesita mejoras para rehabilitar espacios que ofrecen inmejorables vistas de la ciudad y son un atractivo también para el turista entre sus cuevas y barrancos.

Pero el distrito es mucho más y engloba también El Fargue y Haza Grande.

Albaicín

La Carretera de Murcia es arteria principal de acceso al barrio y nodo de conexión para autobuses, servicios públicos y también recursos del barrio como colegios. Por eso su buen diseño es vital para su efectividad.

El barrio está delimitado por Gran Vía en su conexión con el Centro, la Acera del Darro lindando con el río Darro y la Alhambra, la Cuesta del Chapiz y Carretera de Murcia.

La propuesta es mejorar vías principales como San Juan de los Reyes, Camino de San Nicolás o Elvira, una calle en la que el tráfico convive difícilmente con el peatón por sus estrechas aceras, proliferación de negocios y presencia de turistas que hacen que habitualmente el espacio entre el peatón y el vehículo no se diferencia y se use el mismo, la carretera, con sus inconvenientes para ambos.

El futuro de la movilidad diseñado para el barrio en 2013 en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se mantiene para el nuevo Plan General, en cuyo avance se incluye la reforma de la Carretera de Murcia para mejorar su iluminación, plantar árboles y ganar espacio de aceras.

Además se establecen puertas de acceso por el Paseo de los Tristes y se propone la mejora de señalización y paso peatonal en siete cruces en los límites del barrio.

Todo esto tiene que estar conjugado con el plan especial de protección del Albaicín, que limita también las intervenciones en el barrio como patrimonio mundial.

Abajo, imagen de cómo es ahora la Carretera de Murcia y cómo podría quedar con el cambio.

Sacromonte

Para el Sacromonte se contempla la recualificación del Camino, que lleva desde la Cuesta del Chapiz hasta la Abadía. Hay espacios con aparcamiento en las zonas de cuevas y restaurantes y en otros puntos es solo camino pero abierto al paso de vehículos.

En las imágenes de abajo se muestra el ejemplo de cómo quedaría la zona con un arreglo del pavimento para mejorar el tránsito peatonal y quitar coches de forma que mejoraría la vista de la Alhambra y de la ciudad que se tiene desde allí.

San Cristóbal

Es la zona entre Carretera de Murcia y el Campus de Cartuja. Aquí, se recoge una intervención en el Callejón de Lebrija con la clasificación como calle 30 mejorando sus condiciones ambientales (arbolado e iluminación) así como las condiciones de acceso peatonal a la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Haza Grande

En el barrio de Haza Grande, más arriba del Albaicín y tras la Carretera de Murcia dirección el Fargue, se propone la recualificación de vías del entramado residencial entre las que destaca la Calle Hortensia, para transformarla en calle 20, sin barreras arquitectónicas y con un solo nivel de calle.

Abajo, las dos imágenes del ahora y cómo quedaría la propuesta de cambio de vía.

El Fargue

Incluye la recualificación de dos espacios a modo de entradas principales del barrio. Uno es el de la intersección entre Carretera de Murcia y Caño de Hierro, mejorando sustancialmente su estado actual.