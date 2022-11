¡El Beaujolais Nouveau ha llegado!

El tercer jueves de noviembre de cada año, un estilo de vino llamado Beaujolais Nouveau aparece en los estantes de las vinotecas de todo el mundo. Este hecho marca el Beaujolais Nouveau Day, una celebración del vino y de su región. Los minoristas y enólogos no están autorizados a vender la vendimia Beaujolais Nouveau del año hasta ese día. En Francia, hay más de cien fiestas oficiales para el Beaujolais Nouveau Day y, en todo el mundo, se estima que ese día se habrán consumido más de 65 millones de botellas de este vino.

Beaujolais es una región vinícola escondida en la región de Borgoña, en los Alpes franceses. Hay cerca de 4.000 viticultores que viven en esta pintoresca región al norte de la tercera ciudad más grande de Francia, Lyon. En esta región siempre se ha celebrado el final de la vendimia tomando un vin de l’année (vino joven) pero hasta después de la Segunda Guerra Mundial sólo se hacía de manera local. Desde la creación de la denominación de origen de la zona, la AOC Beaujolais en 1937, su reglamentación establecía que sus vinos sólo podrían venderse de manera oficial después del 15 de diciembre del año de la cosecha, pero esta normativa se modificó el 13 de noviembre de 1951, estableciéndose el 15 de noviembre como fecha de comercialización de lo que posteriormente fue conocido como Beaujolais Nouveau.

Esto permitía a los bodegueros de la zona librarse de una buena cantidad de vin ordinaire (vino 'ordinario') obteniendo interesantes beneficios. Sin embargo, no hay que creer que no se cuida su producción, y desde la viña, ya que, por ejemplo, el reglamento obliga a que todas las uvas de la región de Beaujolais sean recogidas a mano. Estos son los únicos viñedos en Francia, junto con Champagne, donde la cosecha a mano es obligatoria.

Todo esto cambió en 1951 con la ayuda de algunos 'magos' del marketing que vieron la necesidad de hacer la cosecha del vino de Beaujolais más provechosa y el vino más reconocido, y llamaron a este vino el Beaujolais Nouveau (Beaujolais Nuevo). Además, se convocó una carrera anual para ver quién podría llevar su Beaujolais Nouveau a los mercados de París antes.

A los medios de comunicación les encantó y, en los años setenta, el estreno de Beaujolais Nouveau fue un evento nacional. Desde entonces, la popularidad de este vino y de su fiesta se ha expandido por todo el mundo, donde millones de personas celebran esta fecha abriendo una botella de Beaujolais Nouveau.

En los 80 estas carreras se multiplicaron por Europa en países vecinos, posteriormente a Norteamérica y en los años 90 incluso en Asia. En 1985 la fecha para este acontecimiento pasó a celebrarse el tercer jueves de noviembre, aprovechando todo el fin de semana para realizar grandes fiestas.

El pasado jueves, a medianoche, como es tradición cada tercer jueves de noviembre, se perforaba la barrica de primeur en Beaujeu, epicentro del viñedo donde se celebra cada año la fiesta 'Sarmentelles', cuatro días de catas, cenas baile y espectáculos.

En Estados Unidos se promociona como una bebida para el Día de Acción de Gracias, que llega justo una semana después de que este vino nuevo esté en el mercado. Allí encontramos vinos californianos etiquetados como 'Gamay Beaujolais', pero no es la misma variedad de uva que la cultivada en Francia, y es muy diferente en el gusto y los hábitos de cultivo.

El Beaujolais Nouveau es un tinto elaborado con uva Gamay, con el color y las características propias de un vino joven, cuyo proceso de primeur permite consumirlo muy rápido. Debe su facilidad de beber a un proceso de vinificación llamado maceración carbónica (también llamada fermentación de baya entera). Esta técnica conserva la calidad, la frescura y el gusto afrutado del vino, sin extraer los taninos amargos de las pieles de la uva.

Muy afrutado y para tomar fresco, es un vino sin complejos. Aunque la idea es consumirlo rápido y desde luego nunca más tarde de un año, hay quien lo deja reposar unas semanas para permitirle un correcto reposo del embotellado y disfrutarlo de otra manera pasadas las fechas de esta fiesta tradicional. Este vino marida bien tanto con la alta cocina como con un simple filete, una hamburguesa o una pizza.

Debido al clima de este año, la cantidad de vino ofrecido debería ser un 20% inferior a la media de los últimos cinco años. En 2021, Beaujolais Nouveau representó unos 18 millones de botellas. Alrededor del 48% del nuevo Beaujolais producido, se exporta, según cifras de 2021 de Inter Beaujolais. Japón sigue siendo con diferencia el principal cliente con 3,6 millones de botellas (41% de las exportaciones) por delante de Estados Unidos y Reino Unido.

En España hay pocos vinos elaborados siguiendo el estilo Beaujolais Nouveau, quizás por el miedo de los bodegueros al consumidor español que tiene enraizada la creencia de que, cuanto más tiempo de crianza tenga un vino y más viejo sea, mejor es. Algo que no es cierto: estos últimos son más caros, ya que entre la fecha de la cosecha y la de comercialización, el vino está 'parado' en la bodega, lo que no deja de ser dinero inmovilizado, y también al coste de las barricas de crianza que hay que cambiar cada equis años, dependiendo del vino. Pero no quiere decir que sean mejores. Los Beaujolais son vinos jóvenes, que salen al mercado pocos meses después de cosecha, y si bien no tendrán los matices y aromas terciarios que le aporta a un vino el paso por barrica, ofrecen la intensidad de sus frescas sensaciones. Son muy expresivos, fruto de la viticultura del detalle, de frutas rojas, violetas silvestres y regaliz. Son deliciosos y muestran con fuerza y pasión las características de los vinos de nueva añada.

La primera bodega española que elaboró con Tinta de Toro un vino de este estilo fue Fariña, en la DO Toro, en 1995. Desde entonces la bodega sigue lanzándolo cada año al mercado con gran éxito.

También en Bodegas Luberri elaboran el Luberri Maceración Carbónica, un vino estilo Beaujolais de uva Tempranillo. Que además lleva varios años ganando el premio del mejor vino joven de España.

Ya pueden encontrar ambos en el mercado así como Beaujolais franceses. Y algo importante para terminar: la relación calidad-precio de estos vinos es fantástica.