El CBD o Cannabidiol es uno de los dos componentes clave de la planta del cannabis y se encuentra en porcentajes variadas según el tipo de cepa. El Cannabidiol es la parte no psicoactiva del cannabis, no tiene efectos secundarios y cuenta con diferentes beneficios avalados por evidencias científicas para la salud. A continuación te contamos cuáles son los principales beneficios del CBD para la salud, según los expertos.

El CBD: sus beneficios

En primer lugar, cabe reseñar de nuevo que el CBD no es psicoactivo, es decir, que no intoxica y no es una droga. No cuenta con efectos secundarios, y además, sirve para contrarrestar la psicoactividad que sí tiene el THC, el otro componente más importante del cannabis.

Si bien todavía no se conocen todos los beneficios para la salud del CBD, así como tampoco sus cualidades medicinales, ya que queda mucho por aprender e investigar, lo cierto es que sí existen evidencias científicas de algunas de sus propiedades, que explicaremos a continuación.

En primer lugar, el CBD tiene efectos analgésicos naturales que han sido comprobados en diversos estudios. También cuenta con efectos ansiolíticos y antiinflamatorios. El CBD tiene también propiedades antitumorales y anti convulsionantes demostradas en diferentes investigaciones. Además, el CBD tiene propiedades anti psicóticas y neuroprotectoras para nuestra salud.

De esta manera, como nos han explicado los expertos de https://www.linda-seeds.com/es/ y avalan diferentes estudios clínicos, el CBD puede tener un gran valor terapéutico para tratar diferentes patologías en las que profundizaremos a continuación.

En primer lugar, el CBD puede ser beneficioso para la salud al ayudarnos a tratar todo tipo de dolores crónicos derivados de enfermedades o de cualquier otro tipo de dolor muscular, articular o con otras características. El CBD es también muy utilizado para tratar la fibromialgia y minimizar o eliminar por completo sus síntomas más limitantes para una vida cotidiana.

Del mismo modo, esta sustancia también presenta muchos beneficios en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis, una enfermedad que puede resultar realmente limitante para las personas que la padecen.

También se ha demostrado con evidencias científicas la eficacia de usar el CBD para el tratamiento complementario de tumores cerebrales o gliomas, de cáncer de mama, de cáncer de piel, incluidos los melanomas y carcinomas cutáneos, el cáncer de próstata o el cáncer de hígado. Asimismo, es una alternativa que mejora los síntomas de la quimioterapia a nivel paliativo, ayudando a minimizar las náuseas, los dolores físicos, los vómitos y el insomnio.

Del mismo modo, el CBD también es interesante para tratar el estrés, la ansiedad y la depresión, siendo una alternativa natural a otro tipo de fármacos químicos menos naturales.

También puede ayudar con los trastornos neurológicos como la demencia, el Alzheimer, el Parkinson y algunos trastornos del movimiento. Además, también es una alternativa utilizada para tratar la esclerosis múltiple, los accidentes cerebro vasculares y la epilepsia refractaria.

A nivel neuropsiquiátrico, el CBD permite mejorar los resultados en tratamientos para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, para la esquizofrenia, para el alcoholismo o para el estrés postraumático.

Asimismo, es interesante también para el tratamiento del síndrome metabólico, siendo interesante para prevenir la obesidad y tratar la diabetes, así como para otros desórdenes a nivel cardiovascular.

Según las evidencias científicas encontradas hasta la fecha, también permite tratar las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Por otro lado, las personas con enfermedades de la piel como el acné, la psoriasis o la dermatitis, y las personas con enfermedades inflamatorias crónicas, también pueden verse beneficiadas en gran medida por el consumo de CBD.

Ahora bien, siempre es fundamental tener en cuenta las recomendaciones de los médicos por su interacción con otros medicamentos, pero en general son muchos los estudios científicos que han evidenciado que los principios activos del CBD pueden aportar beneficios a este tipo de tratamientos, así como los que todavía tratan de buscar nuevos beneficios o propiedades para la salud de este tipo de sustancia.

El CBD puede ayudar a tratar los síntomas crónicos y agudos en diferentes casos de cáncer, de depresión y ansiedad, de espasmos, psicosis o desórdenes convulsivos y de dolores neuropáticos. También puede ayudar con el autismo y los desordenes inflamatorios y autoinmunes.

A nivel general, para las personas que no padecen enfermedades crónicas o diagnosticadas, el CBD puede ayudar a tratar el estrés y la ansiedad derivados de la rutina diaria, así como también está comprobado que puede ayudarnos a descansar mejor. De hecho, el CBD tiene efectos calmantes, y por tanto puede llegar a producir somnolencia, lo cuál puede ser beneficioso si necesitamos mejorar nuestro sueño y descansar adecuadamente.

También puede usarse para tratar el dolor en las articulaciones, así como una buena alternativa para cuidar la salud muscular de los deportistas que suelen someter a su cuerpo a un fuerte desgaste diario.

Del mismo modo, el CBD también es una interesante alternativa a los analgésicos, ya que se trata de una opción natural mucho menos tóxica que los medicamentos, que además incluye propiedades antiinflamatorias, lo cuál puede ser interesantes para multitud de problemas o accidentes.

Finalmente, puede ser una buena alternativa para ayudarnos a perder peso, al regular nuestro apetito y hacer más sencilla la desinflamación de nuestro cuerpo, así como es una gran ayuda para combatir el acné, gracias a sus propiedades antibacterianas.