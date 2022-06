Las carocas regresan a BibRambla para reflexionar sobre las elecciones, el descenso del Granada CF o el enjambre sísmico

Las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, el enjambre sísmico, el descenso a Segunda División del Granada CF y el fallecimiento del periodista Tico Medina son los protagonistas de algunas de las tradicionales carocas que este año se han presentado a la Feria del Corpus.

Entre estas particulares creaciones, que combinan dibujos y textos para reflejar la actualidad con humor, ha resultado ganadora con el primer premio una referida a la vuelta a los escenarios de Miguel Ríos, obra de Ramón Antonio Barquero Baena. "El roquero ha revivido, conservado en frío formol. Va por mis fanes, querido: buenas noches, bienvenidos, bisnietos del rocanrol", dice el texto que se expone en la céntrica plaza de Bib Rambla.

Tampoco faltan las referencias a los próximos comicios autonómicos: "Pa' una vez que algo me toca ha sido de vocal, y a la mesa electoral correré como una loca cuando salga del ferial" o "Al fuego le añade leña, no me parece molona, se ha censado en Salobreña y en las luces navideñas ve a Satanás en persona", en referencia a la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha animado a toda la ciudadanía a disfrutar del ingenio y el humor de las veinte quintillas ilustradas por Mesamadero que han resultado seleccionadas de las 675 propuestas que han concurrido al concurso municipal. "Una tradición única, seña de identidad de nuestro Corpus, en las que se habla de lo que ha pasado en el último año y que en esta ocasión ha batido récord de participación", ha destacado.

Las quintillas -estrofas compuestas por cinco versos de arte menor, generalmente octosílabos, de los que ninguno puede quedar suelto, sin que puedan rimar dos seguidos- han girado también en torno a otros temas como el descenso del Granada CF, el episodio generado por la calima del Sáhara y el ascenso del Fundación CB Granada.

En esta edición y coincidiendo con la conmemoración del centenario del Concurso de Cante Jondo, se ha contado con una extensión de cuatro que se hicieron en dicha ocasión en homenaje al Concurso de Cante Jondo en la exposición de quintillas y carocas.

Cuenca ha hecho hincapié en la apuesta por "revitalizar" la celebración del Corpus en el centro, para lo que plaza Bib Rambla vuelve a ser un espacio dedicado al esparcimiento de las familias, que podrán volver a disfrutar de un completo programa de actividades.