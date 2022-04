Los Bomberos de Granada retiran un enorme panal de abejas formado en el Paseo del Violón

No es la primera vez que ocurre en Granada, pues es un fenómeno más habitual de lo que pudiera parecer, pero que no deja de ser insólito. En la tarde de este jueves, un equipo de apicultores de los Bomberos de la capital tuvo que movilizarse al Paseo del Violón para retirar una enorme colmena de abejas que se había formado en los jardines junto al río Genil, y que amenazaba con herir a las personas que habitualmente pasean por la zona.

Según ha destacado la Policía Local de Granada a través de su perfil oficial en la red social Twitter, se recibieron varias llamadas alertando de la presencia de un enjambre de abejas en las inmediaciones del Paseo del Violón. Hasta el lugar se desplazaron varios agentes que, tras comprobar la existencia de un panal de grandes dimensiones, acordonaron la zona y dieron aviso a los bomberos.

Esta tarde hemos recibido un aviso por un enjambre de abejas 🐝🐝🐝 que se ha formado en los jardines del Violón junto al río Genil y hemos estado colaborando con nuestros compañeros de @BomberosGranada 🧑🏻‍🚒👨🏻‍🚒🚒 que así de bien se han encargado de retirarlas. pic.twitter.com/4aBxNR0Czw — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) April 7, 2022

Fue un apicultor especializado el que se encargó, con sumo cuidado y sin herir a estos insectos, de retirarlos para que no supusieran un problema de seguridad.

El cuerpo de Bomberos granadino es todo un experto en la retirada de colmenas de abejas. En junio del año pasado ya actuaron en el entorno del Puente Romano, muy próximo al paseo del Violón, para retirar otro enjambre que se generó en la zona, y en varias ocasiones han tenido que actuar para "liberar" coches privados invadidos por estos insectos al quedar atrapada la abeja reina en ellos de forma accidental y los zánganos seguirla hasta llegar al vehículo.

Si una persona reconoce la existencia de un enjambre o de una colmena en un lugar de paso de personas o en dependencias privadas, Protección Civil recomienda avisar lo más rápido posible al teléfono 112 de emergencias. Es vital no molestarlas ni atacar a las abejas, ya que estos son pacíficos y no atacan si no se sienten amenazados.