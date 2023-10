'Bridge', un proyecto de la UGR para incrementar la calidad de la educación con un enfoque globalizado

La Universidad de granada acoge la primera reunión presencial de los participantes del proyecto Erasmus+ BRIDGE, que tiene el objetivo de incrementar la calidad de la educación a través de un enfoque globalizado para desarrollar el bienestar infantil en centros de educación de primaria y secundaria.

Durante dos días los participantes del proyecto BRIDGE 'Building Resilient compulsory school through an IntegrateD and EmpowerinG approach to wEll-being', financiado por la Unión Europea en la convocatoria Erasmus+ KA220. El objetivo principal de BRIDGE es incrementar la calidad de la educación a través de un enfoque globalizado para desarrollar el bienestar infantil en centros de educación de primaria y secundaria.

Específicamente, el proyecto buscará formar a los profesores con nuevas habilidades y conocimientos para la promoción del bienestar en la clase y en el centro educativo. Se conseguirá a través de un proceso efectivo de participación en el que exista un codiseño e implementación de las intervenciones en base a la elaboración de un “kit de bienestar escolar” que incluya materiales y guía e instrucciones para replicarse en otros centros educativos de la Unión Europea.

Este proyecto surge de la alianza de municipalidades, centros educativos de Educación Primaria y Educación Secundaria y centros de Educación Superior en el que participan la Universidad de Granada (España), Lulea Kommun gruskola y Lulea Tekniska Univesitet (Suecia), Sweden Emilia Romagna Network y Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci (Italia) y Daugavpils lespëju vidusskola (Letonia). Desde la Universidad de Granada se participará desde la Facultad de Ciencias del Deporte (Palma Chillón Garzón, Manuel Delgado Fernández y Pablo Campos Garzón) y con la colaboración de profesorado del Centro de Magisterio La Inmaculada (Francisco Javier Huertas Delgado, Manuel Herrador Colmenero y Ana Ruiz Alarcón).

Este proyecto desarrollará por tanto una serie de materiales de formación para los maestros, profesores y responsables de los centros educativos, así como una serie de herramientas útiles para el alumnado, con la finalidad de promocionar el bienestar escolar en los centros educativos de primaria y secundaria.

El proyecto BRIDGE se desarrollará desde septiembre 2023 hasta febrero de 2026 y tiene una partida presupuestaria de 400.000 euros Es una de las nueve asociaciones de cooperación Erasmus+ KA220 aprobadas en la convocatoria Erasmus+ 2023 en las que participará la UGR.