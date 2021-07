Buscan implantar una población estable de linces en Granada

El proyecto para crear una población estable de linces en la provincia sigue adelante en Granada para los responsables del proyecto LIFE Lynx Connect, que entre otros persigue repoblar esta especie autóctona de la Península Ibérica en los ecosistemas más adaptados a sus características.

El proyecto en concreto se llevará a cabo en Sierra Arana, una unidad montañosa vinculada a la Sierra de Huétor y que limita con los municipios de Deifontes, Iznalloz, Cogollos Vega, Huétor Santillán, Diezma, Darro, La Peza, Píñar, Morelábor y Huélago. Junto al de Granada, también se pretende establecer otra colonia de linces en los Altos de Lorca, en Murcia.

El proyecto LIFE Lynx Connect pretende no solo crear estas comunidades, sino que las nuevas colonias sirvan de refugio de paso de esta especie en sus migraciones. Y garantizar su seguridad es clave. El atropello de los linces en carreteras es la principal causa de mortandad no natural de los linces, y se intentará evitar con un sistema que emite una luz al vehículo cuando ha detectado que puede colisionar con un animal que va a cruzar y, si no reduce la velocidad, envía una señal acústica.

Así lo declaró a Efe Javier Salcedo, director del proyecto europeo LIFE Lynx Connect, que se prolongará hasta 2025 con un presupuesto de 18 millones de euros. Esta nueva medida la ha diseñado el equipo de la Universidad Politécnica de Madrid que asesora a LIFE Lynx Connect.

“La aplicación de esta nueva medida se impulsa por otro proyecto Life europeo en el que participa la Junta de Andalucía, Save-Crossing. El sistema para mejorar la seguridad vial de linces y conductores se aplicará en cinco puntos negros”.

Existen dos grandes pasos de fauna con puentes vegetales sobre las carreteras, ambos en el entorno de Doñana, y arcenes vallados para dirigir el paso de la fauna a puntos con pasos subterráneos, pero son insuficientes.

Son dos las rutas más mortíferas. En la autopista Sevilla-Madrid, cerca de Andújar-Cardeña, han caído 31 linces según los datos oficiales de hace dos años; y en la carretera Hinojos-Villamanrique, junto a Doñana, 12. Las otras tres vías ‘negras’ son La Carolina-Úbeda, Montoro-Fuencaliente, y Villafranca-Adamuz. Salcedo señala que todas las administraciones con competencias en carreteras de los dos países y las cuatro comunidades autónomas son socias del LIFE, y “cada vez más nos consultan a la hora de redactar nuevos proyectos” de vías para evitar “fragmentar el hábitat”, la causa de que el felino las cruce.

Otro de los pasos clave del LIFE llevará a crear poblaciones estables en Sierra Arana (Granada), y en los Altos de Lorca (Murcia). Nuevos espacios que recuperan la presencia de una especie en su día frecuente en toda la península.

Javier Salcedo indica que de aquí a 2025 se quieren tener al menos cinco hembras reproductoras en ambas comarcas. Se hará mediante reintroducciones, gracias a los centros de cría en cautividad del lince, en su día básicos para salvar a la especie, pero que por fortuna no han perdido protagonismo.

El año pasado nacieron en estos centros 30 en cautividad, y unos 400 en libertad. En las poblaciones consolidadas de lince salen jóvenes machos en busca de su espacio cada año. Para conectarlas con rutas seguras, el proyecto LIFE va a decidir tras el verano dónde ubicar 10 lugares de enlace donde se den condiciones: abundancia suficiente de conejos, pocas o ninguna carreteras, y hábitat adecuado. “Serán ‘descansaderos’ para el deambular de los felinos. Estos enclaves se ubicarán tanto en fincas públicas como privadas, tras un análisis previo de alternativas por parte de un equipo de la Politécnica de Madrid. La gestión de esos diez espacios se realiza mediante el sistema de custodia del territorio”.