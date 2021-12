CCOO Granada denuncia que el Hospital Virgen de las Nieves no encuentra personal de enfermería

El sindicato CCOO Granada ha denunciado que los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud en la provincia "no encuentran profesionales de enfermería" para contratar y cubrir las necesidades actuales ni las que se avecinan con la sexta ola del coronavirus y la llegada del invierno. Y ha hecho especial hincapié en que esta situación se agrava en el Hospital Virgen de las Nieves.

El responsable de Félix Alonso, responsable del sindicato de Sanidad de CCOO Granada, "estamos comenzando diciembre, vacaciones navideñas, en pleno ascenso de la sexta ola Covid y a las puertas de alta frecuentación por gripe y otros procesos patológicos por las bajas temperaturas. En esta situación, en concreto el Hospital Virgen de las Nieves, no encuentra personal de enfermería para cubrir sus necesidades". El resto de hospitales y centros de salud de la provincia se van a encontrar con el mismo problema, asegura el responsable sindical.

Hace poco más de un mes, denuncia CCOO, el Servicio Andaluz de Salud tuvo la "osadía y la prepotencia" de despedir a 8.000 profesionales, incluidas aproximadamente unas 1.000 enfermeras, algunas de las cuales han acabado en hospitales de otras comunidades donde les han ofrecido contratos de hasta 3 años de duración. Y ahora que se recrudece la pandemia, y que estamos en plena campaña de vacunación de gripe y Covid, afirma Félix Alonso, los centros sanitarios de Granada no encuentran personal de enfermería para cubrir sus necesidades asistenciales.

Por otro lado, estamos en la sexta ola y de momento no se está haciendo rastreo, ni el SAS ha planteado contratar personal con esa misión. La sensación que tenemos en CCOO es que el gobierno de la Junta es muy poco responsable y no le importa mucho la salud de la población. CCOO entiende que el despido de 8.000 profesionales fue un lujo que la Consejería de Salud no se podía permitir, y que ha sido una auténtica negligencia e incompetencia que va a llevar a la asistencia sanitaria al caos y al colapso. Por todo ello, el sindicato denuncia la improvisación y la incompetencia en la gestión del Servicio Andaluz de Salud que termina pagando la población de esta provincia, que no se merece la gestión de la Sanidad Pública que está sufriendo.