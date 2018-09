CCOO denuncia manipulación en los datos de escolarización de este curso

Un comunicado, realizado por el Sindicato de Enseñanza CCOO de Granada denuncia la manipulación de los datos que aportaba esta semana la Delegación de Educación de Granada relativos al comienzo del curso escolar 18/19. Según el sindicato "los datos son sesgados, manipulativos, y prematuros, pues en muchas enseñanzas el plazo de matrícula apenas estaba empezando cuando la Delegación ha hecho sus cálculos". Así, explica el sindicato, el grueso del alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Régimen Especial con alguna asignatura pendiente suele matricularse entre el 6 y el 8 de septiembre, dado que antes de esas fechas todavía se están produciendo las evaluaciones extraordinarias y el alumnado no sabe si ha promocionado o no. En el caso de la Formación Profesional, en estos días hay abierto un plazo de solicitud de plaza, no abriéndose el plazo de matriculación hasta mediados de este mes. El proceso de matriculación en FP termina ya entrado el mes de octubre, con las clases empezadas.

Además, "los datos de profesorado en este momento están inflados y se deben a una previsión más que a la realidad", declara Mercedes Isabel González, Secretaria General de CCOO Enseñanza Granada.