CCOO pide precios competitivos para el Talgo diario a Madrid

El tren hotel del Levante no volverá nunca más. Como ya informó este periódico, este tipo de servicios ha ido desapareciendo paulatinamente del tráfico ferroviario en pos de la Alta Velocidad, y su elevado coste no rentabilizado con los billetes hacen que su regreso sea un sueño imposible. No obstante, el sindicato CCOO reclamó ayer a Renfe la reposición de este servicio, una exigencia ante la que no se obtuvo respuesta de la operadora "y parece difícil su inminente reposición". Además, desde CCOO también pidieron que se pongan precios competitivos para la línea diaria entre Granada y Madrid que pasará por la vía de Moreda. Por otra parte, el sindicato reclamó a Renfe que ponga maquinaria de calidad para la conexión con Almería.

"Sin información de ADIF en cuanto a la fecha de puesta en funcionamiento de la Alta Velocidad a Granada, como no podía ser de otro modo, valoramos positivamente la vuelta de una conexión ferroviaria directa con Madrid", apuntaron desde CCOO, al ver positivo que se pueda viajar sin transbordos desde Granada através de la línea Moreda-Linares-Alcázar de San Juan. "Esto supone nuevas cargas de trabajo para la exigua plantilla que aún trabaja en Granada tras más de tres años de aislamiento ferroviario aunque, tan sólo, sea una medida provisional", apuntaron desde el sindicato.

Según el sindicato, la intención de Renfe es sustituir los trenes de la serie 599 que en la actualidad realizan el trayecto diario entre Granada y Almería por los de la serie 598 procedentes de Extremadura "donde han tenido un largo historial de incidencias". Por tanto, a CCOO le parece "un retroceso en la intención de articular un transporte por ferrocarril coherente en nuestra provincia" y reclaman buena maquinaria.