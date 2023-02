El CEIP Sierra Nevada, reconocido con el Premio Nacional e-Twinning 2022

La delegada de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, ha felicitado al CEIP Sierra Nevada por su reconocimiento con el Premio Nacional e-Twinning 2022 y por todos los galardones que el colegio granadino ha recibido en los últimos años.

La delegada ha visitado el centro para conocer los Proyectos europeos Erasmus+ y eTwinning, que fomentan la colaboración escolar entre los países europeos y potencian el empleo de herramientas TIC y el intercambio de prácticas educativas eficientes para todo el contexto europeo.

Los proyectos eTwinning favorecen el intercambio de ideas y el aprendizaje en colaboración entre alumnado y profesorado de centros educativos de distintos países europeos, que se comunican e interactúan a través de la plataforma virtual. Actualmente, conforman la comunidad 'eTwinning' más de un millón de docentes, procedentes de más de 230.000 centros educativos de toda Europa.

Durante este curso escolar son varios los proyectos eTwinning que se están llevando a cabo en el centro de temática muy variada, como 'Coding Games', orientado a introducir la codificación y el pensamiento computacional en nuestras aulas a través de la elaboración de un juego de mesa basado en la historia de la Unión Europea.

Por otra parte, 'Sharing our stories' pretende crear la curiosidad en el alumnado por aprender sobre el pasado de su ciudad, su historia, su patrimonio y su cultura a través de leyendas y textos mitológicos e históricos y 'Your food , your choice' es el proyecto en la clase de 3°B está inmersa en colaboración con colegios de Italia y Grecia cuyo objetivo es aprender a comer sano de una forma divertida.

Proyectos premiados

Por el proyecto 'Trojan Horse', los docentes de este centro han sido reconocidos con el Premio Nacional a Proyectos de Colaboración Escolar 'eTwinning 2022' otorgados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este proyecto trabaja la codificación y seguridad en Internet y él participaron escuelas de Grecia, Reino Unido y España.

A través del diseño de un 'escape room' basado en la leyenda del asedio de Troya, el alumnado de 3º, 4º y 5º de Primaria ha trabajado competencias, objetivos y contenidos de las áreas de inglés, ciencias sociales, educación artística, matemáticas y valores.

En 2020 el CEIP Sierra Nevada fue uno de los 77 centros educativos andaluces galardonados con el Sello de Calidad Europeo eTwinning. También ha sido reconocido recientemente por la plataforma virtual www.micole.net como uno de los 100 mejores colegios públicos de España y el mejor de la provincia en el ranking de 2023.