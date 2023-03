CS exige a Carazo que dimita como consejera "y deje de aprovecharse de recursos de la Junta para su campaña"

Ciudadanos ha exigido este jueves a la candidata del PP a la Alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, su "dimisión inmediata" como consejera de Fomento y que "deje de aprovecharse de los recursos de la Junta para su campaña", recalcando que "si quiere competir por la Alcaldía de Granada, que lo haga en igualdad de condiciones y sin hacer más trampas".

"Hace 15 días denunciamos el vergonzoso empapelamiento de las bocas de metro de Granada con la candidata del PP a la Alcaldía, un lugar público responsabilidad de su Consejería, por lo que nos encontramos que se da la peculiar circunstancia de que la misma persona es juez y parte", según ha señalado el presidente de Ciudadanos Andalucía, Andrés Reche.

"Ya se ha sumado todo el arco político a nuestra denuncia contra estas malas prácticas que bordean o traspasan la ilegalidad, mientras nuestros servicios jurídicos siguen estudiando el posible conflicto de intereses latente en todo ello", ha apuntado Andrés Reche, para explicar que la formación naranja ha pedido información en el Portal de Transparencia de la Consejería de Fomento, que "casualmente está apurando los plazos lo máximo posible para responder".

No obstante, la candidata de CS a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, ha querido poner el énfasis en "otra sucia treta que, por repetitiva, parece estar convirtiéndose en algo normal", ha dicho.

"¿Qué pinta la consejera de Fomento en una reconocida fundación granadina sanitaria junto a la consejera de Salud? ¿Y en el 112 o Sierra Nevada? Yo les respondo: Nada, salvo que quiera aprovecharse de los recursos públicos como son los actos públicos e institucionales para fomentar su propia campaña a la Alcaldía de nuestra ciudad", ha remarcado.

"La candidata popular está siendo absolutamente invasiva aprovechándose de su cargo. Y estas tretas sólo pueden tener dos posibles motivaciones: o porque nadie en Granada conoce a esta vallisoletana y les da igual promocionarla mediante una campaña sucia, o porque a nadie, ni a ella misma, le gustaría presentarse a la Alcaldía de nuestra ciudad. Vino por imposición de Sevilla o Génova y ahora tiene que intentar agradar a los granadinos a toda costa, de manera impostada y en el minuto 90", ha añadido.

Por todo ello ambos representantes de la formación naranja han exigido a la candidata popular su "dimisión inmediata" como consejera de Fomento de la Junta de Andalucía. "Si quiere competir por la Alcaldía de Granada, que lo haga en igualdad de condiciones y sin hacer más trampas", han dicho, para insistir en que "desde CS no vamos a permitir, como no hemos permitido nunca, que se retuerza la legalidad para beneficio propio ni que salten a la tolera las reglas del juego democrático".

"No todo vale en política. Los granadinos se merecen a representantes que conozcan de verdad la ciudad, que se preocupen por Granada y que no tengan que hacer uso de artimañas políticas solo para alcanzar el poder. Ya está bien de pensar en el rédito electoral y no en lo que de verdad importa a los granadinos", ha concluido Concha Insúa.