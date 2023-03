CS censura que el alcalde de Granada haga "oídos sordos" a las demandas de la venta ambulante del Zaidín

La candidata de Ciudadanos (CS) a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, ha reclamado este martes al alcalde de la ciudad, el socialista Francisco Cuenca, que revoque su decisión sobre el cambio de ubicación del mercadillo del Zaidín en tanto que "los profesionales de venta ambulante están absolutamente indignados", una postura que la formación comparte.

"Ni el alcalde ni la concejal responsable han escuchado sus necesidades previas a la elección de la nueva ubicación ni las sugerencias una vez se ha elegido unilateralmente", ha señalado la portavoz de CS, quien ha pedido a Cuenca "que rectifique o, al menos, que escuche a este colectivo".

"Hasta que no exista un consenso, el mercadillo no debería trasladarse, ha afirmado Insúa, quien ha lamentado la "obcecación" del equipo de gobierno por "un lugar que no ha sido consensuado con los trabajadores".

"Compartimos el hartazgo que tienen, y es que ningún partido, excepto Ciudadanos, se ha interesado por su problemática. Tanto PP como Vox los abandonaron; dijeron que iban a apoyar sus reivindicaciones y a la hora de la verdad, se abstuvieron. Prefirieron no mojarse y darle la razón a Francisco Cuenca", ha recalcado Insúa, para insistir en que "no se les ha pedido una opción alternativa porque ni siquiera se les ha atendido".

"Y lo que más me preocupa es la falta de adecuación de los espacios y sobre todo las medidas de seguridad", ha añadido pidiendo por todo ello que se escuche y se atiendan "de una vez las necesidades de los profesionales".

"Desde CS proponemos la Avenida de la Ciencia como una ubicación alternativa: anchura, buena comunicación y a una distancia adecuada de los núcleos residenciales, y hacemos esta propuesta como tiene que hacerse, después de escuchar a este colectivo", ha concluido.