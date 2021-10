Caceroladas y sábanas blancas en calle Ganivet de Granada: los vecinos protestan por los ruidos

Los vecinos de la céntrica calle Ganivet de Granada y de sus vías aledañas han iniciado un movimiento de protesta por los ruidos producidos debido el exceso de locales de ocio y terrazas de la zona, de manera que han colgado sábanas blancas en balcones y ventanas, que simbolizan todas las noches que han pasado en blanco sin poder descansar a causa de los ruidos de los pub. Además, se han programado caceroladas durante todas las noches del puente de pilar, de 23:50 a 23:55, con el objetivo de protestar respetando el descanso de los vecinos.

Así lo ha explicado una vecina de calle Ganivet, Mar Meseguer, perteneciente a este movimiento, quien ha denunciado que “llevamos muchos años arrastrando la situación, pero el último año al acabar la pandemia ha sido horrible”, ya que “hay un desmadre que no se puede aguantar, no podemos dormir, ni descansar, ni acceder a nuestras casas, solo te encuentras terrazas y ni si quiera las ambulancias pueden entrar a las casas”. Así, Mar Meseguer se ha quejado que, “que la zona está acústicamente saturada es una cosa, pero esto ya es demasiado y no se puede consentir, por seguridad”.

La vecina de la zona afectada ha reclamado que “queremos que se regule esta situación y nos encontramos desamparados por parte del Ayuntamiento de Granada, que tiene que arreglar y regular la ordenanza”, puesto que “ha estado autorizando que hubiera más mesas con motivo de la pandemia, pero hay un escrito que dice que el día que acabara el estado de alarma esto terminaría, y llevamos así desde el 9 de mayo”.

Mar Meseguer ha explicado que “los soportales de Ganivet tienen uso privativo de las comunidades de propietarios, tenemos autorización concedida para poner terraza al Tinta Fina y a Piccolino, en la esquina hay un pub que no tiene autorización y ha puesto mesas sin autorización”, a esto, “desde el Ayuntamiento nos contestan que digamos que no quieren que tengamos terraza y cuando llamamos a la Policía nos dicen que lo han solicitado, pero es que nos lo tienen que solicitar a la comunidad de propietarios”.

La damnificada ha añadido que, tras reunirse con la conejal de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, “nos dice que se iban a quitar las terrazas ilegales, pero es que no puede haber terrazas ilegales, una discoteca y un pub no puede tener terraza”. Aunque Meseguer ha subrayado que “esto no es una cuestión de partidos políticos, es de respeto y ciudadanía, estamos en contra de que no se cumplan las ordenanzas municipales, no de las personas que están en el gobierno”.

Tras esto, Mar Meseguer ha expuesto la manera en que surge este movimiento: “La iniciativa surge porque un día no podía salir de mi casa, con gente sentada en los escalones que no te dejan pasar y además te increpan. Por otra parte, una vecina llamó a una ambulancia y no puedo entrar, por lo que llamé a la comunidad de al lado y nos pusimos de acuerdo todas las comunidades para colgar las sábanas blancas que simbolizan todas las noches en blanco que nos hacen pasar, que no podemos descansar y deberían ser miles de sábanas”.

Otra de las medidas que tomarán los vecinos será “hacer una cacerolada todos los días del puente, desde esta noche hasta el martes 12 de octubre, de 23:50 a 23:55, para cortar a las 00:00, ya que nosotros sí respetamos el descanso de los vecinos”.

Y es que, según Mar Meseguer “tenemos que aguantar en calle Ganivet, calle Moras, calle Andorra… todo esto, no hay control de ruidos ni música, escándalo en la calle, motos, cumpleaños feliz, despedidas de solteros… y nos está afectando a carácter, porque no podemos descansar, además, que las asistencias no pueden pasar”.

16 establecimientos pendientes de retirada de terraza

La concejal de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, por su parte, ha comentado hoy en una rueda de prensa dada para explicar el dispositivo de seguridad especial para este puente del Pilar que “hemos estado haciendo un estudio de las terrazas en las zonas conflictivas en Ganivet y Moras, para ver quién se adaptaba o no tenían ni licencia y hemos actuado mediante la notificación de decretos de retirada de las terrazas en los establecimientos que no estaban cumpliendo la ordenanza, ya que llevamos un control exhaustivo”.

“Son un total de 16 establecimientos comunicados para retirada total de las terrazas, sin licencias”, ha informado Ruz, quien agregó que “la retirada de las terrazas será física, se irá con un camión y se retirarán, algo que ya saben los propietarios y que no es por vocación de recaudación, sino que es porque cumplir con las ordenanzas y tener una ciudad más amable”.