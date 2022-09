Calendario escolar 2022/2023: ¿Cuándo empiezan las clases en los colegios e institutos de Granada?

Más información Documento: Calendario escolar para Granada 2022/2023

La Delegación provincial en Granada de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha hecho pública la resolución que fija el calendario escolar para el curso 2022/2023. Las clases en el primer ciclo de Infantil comenzarán el día 1, en los colegios comenzarán el día 12 de septiembre, mientras que en los institutos el primer día será el 15, jueves. El día 20 será el momento de las escuelas de idiomas y las enseñanzas artísticas superiores.

El primer festivo será el día 12 de octubre, miércoles, festivo nacional. El primer puente no se hará esperar. La Delegación ha fijado el 31 de octubre, lunes, día no lectivo. Se unirá al festivo del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, para completar un largo fin de semana de cuatro días. En diciembre, sin embargo, el Día de la Constitución y el de la Inmaculada no propiciarán un macropuente, como sí ocurrirá en otras provincias. Será lectivo el lunes, así como el miércoles y el viernes. Las vacaciones de Navidad comenzarán el mismo día 24 de diciembre, Nochebuena. El periodo de descanso navideño se prolongará hasta el domingo 8 de enero. El lunes 9 sí habrá clase.

En febrero se ha dispuesto otro puente importante que tendrán que tener en cuenta las familias. No será lectivo el lunes 27, previo al Día de Andalucía. Además, se une el miércoles 1 de marzo, día no lectivo provincial. Se establece así un periodo de cinco días sin clase en la provincia de Granada.

Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el día 1 de abril, sábado, y se extenderán hasta el día 9, Domingo de Resurrección. El 1 de mayo, lunes, no será lectivo y las clases finalizarán el día 23 de junio, viernes.

Se completarán así 181 jornadas de trabajo escolar para Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que para ESO; Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas y de adultos se completarán 178 días de clase.

A este calendario hay que añadir los festivos locales, que serán determinados por los consejos escolares municipales. Serán un máximo de tres días no lectivos, siempre que se cumplan con el número de de jornadas de clase establecido para cada etapa educativa. Se deberá informar a la Delegación con quince días de antelación. Este curso, como novedad, ha sido festivo el 26 de mayo, fecha dedicada a Mariana Pineda. También será festivo local el próximo jueves de Corpus, 16 de junio.