Calle Sos del Rey Católico, ¿qué rey?

Un viernes 10 de marzo de 1452 al mediodía, dice el cronista Jerónimo Zurita, nació en el palacio de Martín de Sada (Sos) el que sería esposo de la reina Isabel. Le pusieron Hernando y parece que nunca más volvió por Sos y hasta lo bautizaron en Zaragoza un año después. Se empeñó su madre Juana Enríquez en que allí naciera y estando muy embarazada se trasladó desde Sangüesa (Navarra) a la villa de Sos para darle al hijo naturaleza de aragonés, pensando en su herencia como posible rey de la Corona de Aragón. Los enfrentamientos entre navarros y aragoneses obligaban a ello.

Por aquel acontecimiento al bonito pueblo de Sos, de añejo aspecto medieval, se le añadió “del Rey Católico”. Hoy una calle granadina perpendicular a Poeta Manuel de Góngora, en los Alminares del Genil, lleva ese nombre sin que muchos sepan que el tal rey Fernando II de Aragón y V de Castilla resulta ser el esposo de la reina Isabel la Católica, que, aunque murió en Madrigalejo en 1516, está enterrado en la Capilla Real de Granada bajo el monumental sepulcro que labrara el escultor italiano Doménico Fancelli.

No sé si Granada sabe mucho de este rey aragonés que lleva ya 500 años por aquí y cuya memoria parece quedar ensombrecida por una densa nebulosa, sobre todo por la gloria de su esposa Isabel a la que las crónicas cristianas recuerdan con mucho cariño. Granada hasta el día de hoy y antes de que lo tiren le tiene dedicado a Isabel un monumento, acompañada de Colón, además de un céntrico teatro, edificio coronado por una estatua de la reina castellana, hasta hoy también. Pero se mantiene en el olvido al rey Fernando y no parece haber causa justificada, si tenemos en cuenta naturalmente las circunstancias de la época (siglo XV), y el hecho de que en casi todo ambos, “tanto Isabel como Fernando”, fueran juntos según se recogía en las Capitulaciones de Cervera de 1469 y en la Concordia de Segovia de 1475.

Los cronistas (cristianos lógicamente) no escatiman méritos ni personales ni políticos a la vida y la obra del rey Fernando. Hoy no están de moda los reyes pero debiéramos conocerlo un poco más siendo como es ya granadino de adopción, aunque cualquier día lo sacan de la tumba. Lo haremos de la mano del cronista coetáneo Hernando del Pulgar. Nos dice que era “de mediana estatura, rostro bien compuesto y ojos rientes…De buen entendimiento y muy templado en el comer y en el beber… Buen cazador y gran trabajador en las guerras…inclinado a hacer justicia y muy gastoso en las cosas de la guerra…Infatigable en sus negocios. Amaba a la reina su mujer, pero dábase a otras mujeres”. Tuvo varios hijos naturales, no sabemos cuántos; algunos con la catalana doña Aldonza Ruiz, su amante antes del matrimonio con Isabel; sabido es que Fernando calmó su viudez casándose con Germana de Foix. Y como todo rey humano no se libra de su leyenda negra, según las fuentes que para su estudio se manejen.

Su azarosa vida, su complicada política matrimonial y su embrollada política exterior ocuparían mil folios. Basta decir que en un solo año ocurrió todo esto: Fin de la Guerra de Granada; expulsión de los judíos; capitulaciones de Santa Fe y descubrimiento de América (pobre Colón, al que unos cortan la cabeza y otros disputan con vehemencia su lugar de nacimiento); unión de los reinos de España; Fernando es apuñalado en Barcelona; se publica la primera Gramática Castellana, de Nebrija… Todo esto en 1492.

Por la bula “Si convenit” del Papa Alejandro VI en 1496 se titulan como Reyes Católicos. Caminan juntos con sus símbolos de unión: Tanto Monta, el Yugo y las Flechas; ya sabemos a qué se refiere el rótulo calle Sos del Rey Católico, aunque cualquier día, en un alarde de ignorancia hoy tan frecuente, tiren el letrero y le pongan, por ejemplo, calle Paquito el Chocolatero