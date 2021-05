Este es el cartel del Corpus de Granada de 2021, una obra de El Niño de las Pinturas

El Ayuntamiento de Granada ha presentado hoy el cartel de las fiestas del Corpus de 2021. Un cartel que ha sido realizado por el artista ubano El Niño de las Pinturas y que recoge a una mujer vestida de flamenca bailando, lo que se refleja en el movimiento de la obra.

La concejal de Cultura, Lucía Garrido, ha asegurado que el cartel va a traer "grandes satisfacciones y la ilusión que necesitábamos". Porque aunque no vamos a tener el Corpus tradicional por la pandemia, "Granada va a poder disfrutar de su cartel, muy significativo, que pone en valor a los artistas urbanos y a una referencia como El Niño de las Pinturas. Su belleza a la hora de transmitir conmueve a los granadinos".

El propio autor ha reconocido que es un "lujo y un honor hacer el cartel, algo representativo de la ciudad que han realizado ya grandes artistas. Me enorgullece que me haya tocado", ha dicho. El cartel fue encargado para el Corpus del año pasado pero por la pandemia se suspendió, por lo que se ha utilizado como cartel para este 2021. "Llevaba ya hecho para el Corpus del año pasado pero decidimos no poner mascarilla porque ya la tenemos nosotros nuestra. Espero que la gente esté contenta porque lo he hecho con mucha ilusión".

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha asegurado que el Corpus será "una semana grande independientemente de que no se celebre porque la feria está en la mente y en el espíritu. En este momento estamos deseando recuperar todo lo que nos han quitado, ahora tendremos un paso intermedio y esperemos tener el que viene un Corpus pleno sin mascarilla y recuperemos la feria de todos los granadinos".

Salvador ha agradecido a El Niño de las Pinturas por "un cartel que es una visión que tenemos de él, de crear obras maravillosas, de ver plasmado un cartel oficial de la ciudad que siempre estará presente. Le fue encargado el año pasado cuando no sabíamos que tendríamos pandemia porque entendíamos que es un símbolo de la cultura, de la ciudad, de la libertad y muchas cuestiones más que tenía que tener un reconocimiento social. Interés también por cómo intentar que todo el arte urbano tengan un lugar donde embellecer la ciudad".

"Representa buena parte de lo que queremos transmitir, fuerza, coraje, determinación, ilusión, pasión, ganas de recuperar lo perdido, eso está en la fuerza de la bailaora. También movimiento, que le hace falta a Granada. Y el color, por lo que es uno de los carteles más bonitos que se han realizado", ha asegurado el alcalde.