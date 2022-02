Granada abre el concurso para rehabilitar Casa Agreda y definir su uso

Granada da un paso más en la rehabilitación de Casa Agreda. El alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, ha anunciado hoy que en cumplimiento con el compromiso de recuperación del inmueble, ya en manos del Consistorio, "se inicia la tramitación administrativa para un concurso de proyectos que defina la intervención que hay que realizar y cuál va a ser la dimensión, el presupuesto estimado y los usos dentro del ámbito cultural que entendemos como prioritario para este espacio y que hemos defendido desde el principio".

"Iniciamos el proceso de un concurso de proyectos, así nos comprometimos. Va a ser abierto no solo a equipos de arquitectos sino también invitando a la sociedad a opinar qué quieren que sea la Casa Agreda. La voluntad del equipo de gobierno es que tenga uso cultural y debería ser un espacio museístico para la ciudad", ha dicho el alcalde. Pero en los pliegos no se recoge expresamente que todo o parte sea para proyectos como el Museo de la Ciudad, del que se habló como prioritario para ubicar en este espacio. Si finalmente el proyecto que gane no lo contempla, habría que buscar otro espacio para este fin.

Aunque el alcalde considera que por las dimensiones del edificio puede albergar distintos usos. Son más de 3.000 metros cuadrados entre la parte histórica y el antiguo colegio y residencia que albergaba. Y podría conjugarse que se habilitaran distintos espacios para el museo de la ciudad, la sede del Hermitage, por la que Granada ha iniciado conversaciones con Rusia, y zona de revitalización del barrio y otros usos culturales como ubicación de otras colecciones de arte. "La casa da para mucho, no solo para espacios expositivos sino también para dar vida al Albaicín. Ahí estaba el colegio divina infantita, un colegio entero con residencia de chicas, y hay varios espacios de inmuebles que da para mucho, mucho juego, y es un enclave tan particular que queremos recibir ideas y enriquecemos mucho más el proyecto si lo abrimos a la opinión pública".

"Se tendrá en cuenta las ideas, la sensibilidad con el entorno, la integración en el Albaicín, la ley de patrimonio y la alta consideración del carácter histórico del edificio. Tenemos claro que tiene que tener un uso cultural polivalente, con distintas opciones de carácter creativo, expositivo, diversidad de usos de carácter público y cultural con el que dar razones a pasar más tiempo en la ciudad", apunta Cuenca.

En busca de financiación para un proyecto de más de 4 millones

La rehabilitación superará los 4,5 millones y el concurso tiene 120 días para su desarrollo, tras lo que un equipo de técnicos valorará el más adecuado. Según el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, se consultará también con Icomos, la Unesco y sociedades artísticas y patrimoniales, las concejalías de Urbanismo y de Cultura, la Academia de Bellas Artes, el Ateneo... para que sea un proyecto consensuado y respetuoso con la historia del edificio y el barrio.

El proyecto elegido será después redactado con la aportación de 120.000 euros del Plan Alhambra aunque es competencia del Ayuntamiento convocar el concurso y después ejecutar la reforma, para la que ya se ha anunciado que se comienza a buscar financiación: 1% cultural del Gobierno, ayudas de la Junta, proyectos Next Generation, venta de patrimonio municipal de suelo,... "ahora toca llamar a las puertas de todo el mundo", asegura Fernández Madrid.

En este tiempo, el área de Urbanismo ha estado realizando los informes sobre el estado de la casa una vez volvió a ser propiedad de la ciudad tras revertirse judicialmente la venta "fraudulenta" que realizó el PP. El objetivo era "ver si el deterioro observado es imputable al paso del tiempo o a la empresa con la que se hizo la compraventa para ver si los arreglos puntuales le corresponde abonarlos al Ayuntamiento o a la empresa".

Informe municipal sobre el deterioro de la casa

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, todo el inmueble fue sometido a procedimiento judicial arduo desde 2016 y ese paso del tiempo ha incrementado el deterioro del edificio. "El Ayuntamiento actuó sobre la parte noble en 2004 con una intervención en la cubierta. Es la parte mejor conservada pero lo que era la escuela, que no tiene especial valor a nivel patrimonial, ha sufrido un deterioro importante".

Con todo, los informes de inspección constatan que "no hay riesgo estructural" pero sí cornisas deterioradas, columnas dañadas, un cañizo que se va a caer, "pero no afecta a la estructura del edificio".

Ahora el proyecto que se redacte tendrá que valorar si se propone demolición o no de partes, crear espacio más o menos polivalentes,... para convertirlo en un espacio museístico de primer nivel nacional e internacional.