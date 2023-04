La Casería de los Cipreses, a la espera de 1,7 millones de fondos europeos para rehabilitarla

En el distrito Beiro, con vistas desde la autovía, hay un caserío antiguo que llama la atención por su arquitectura y espacio haciendo volver la memoria décadas atrás para imaginar quién pudo vivir en esa casa, qué utilidad tenía y cómo se ha mantenido en un espacio que hoy en día es centro de desarrollo urbanístico y que contrasta con los grandes bloques de viviendas que lo rodean. Se trata de la Casería de los Cipreses, una construcción que cuenta con un edificio principal, una vivienda para labradores y otras construcciones para labores agrícolas como almazaras, bodegas, almacenes, corrales y la estructura de lo que sería un secadero.

En la actualidad, está en abandono y ruina y la casa principal, la mejor conservada, está okupada por un grupo de personas, que paradógicamente, y según la plataforma creada para la defensa de este espacio, han permitido que el espacio no se siga degradando ya que ha sido víctima de expolio, incendios y hasta lugar de fiestas clandestinas.

Para este espacio, la Plataforma por la Casería de los Cipreses lleva años luchando, junto a las asociaciones de vecinos de la zona y otros colectivos, para conseguir su rehabilitación no solo de la parte construida sino de toda la parcela, una gran zona verde. Este mismo sábado han realizado una jornada de convivencia con actividades, recogida de basura, charlas y un abrazo final a la casería para reclamar al Ayuntamiento de Granada, su propietario desde 2007, su rehabilitación.

De hecho, el Ayuntamiento ha pedido una subvención europea de 1,7 millones de euros para rehabilitar el caserío, según ha confirmado en el acto el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, que ha acudido a la cita junto a la también concejal Raquel Ruz, interesándose por la situación de la casa y el proyecto. Una subvención que todavía no ha sido resuelta y que permitirá dar uso de equipamiento a un espacio para el que hay varias ideas por parte de vecinos, plataforma y ecologistas.

Historia de la casa

Rogelio Nogales, fundador de la Plataforma Casería de los Cipreses, ha explicado que el Ayuntamiento de Granada es el propietario desde 2007, cuando se produjo una cesión por su entonces propietario, Osuna, y se cambió el suelo de rústico a urbano. "Desde entonces ha venido la dejadez. Hasta 2009 se siguió trabajando la tierra de alrededor aunque ya no vivía nadie aquí desde hacía dos décadas. Pero cuando se dejó también de arar se produjo el abandono total y desde 2010 se quedó abierta, sufriendo incendios, el expolio de las rejas y toda la azulejería interior, por ejemplo", detalla.

Ahora, un recorrido por su alrededor permite intuir, aunque entre ventanas tapiadas, grafitis, escombros y ruinas, un acceso noble con una balaustrada que también ha sido dañada y se conservan dos rejas originales que dejan ver el detalle de lo que fue.

Aunque sus orígenes no han sido datados con exactitud, en esa zona ya en época romana existían villas que luego los árabes transformaron en alquerías. Está situada en lo que era el Pago de Almanjáyar, por lo que su origen puede ser del siglo XIV o XV. Y por ahí pasaba el antiguo ramal de la acequia Aynadamar.

Los primeros registros de su existencia datan de 1791, siendo propietarios entonces la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Después en el siglo XX fue propiedad de la familia Rojas de Maracena, que construyó el edificio palaciego.

La Casería está inventariada por el Ayuntamiento y por la Junta y cuenta con un nivel de protección 2 en el PGOU, protección que desde la Plataforma denuncian que no se ha realizado y que está llevando a la casa a la desaparición, motivo por el que surge esta plataforma en el año 2020.

Propuestas de uso

Según Nogales, la propuesta es la rehabilitación del edificio para darle un "uso sociocultural". Entre esos usos hay peticiones por parte de los vecinos de que sea una biblioteca, que daría apoyo también a la zona Norte, un centro de interpretación de la Vega, un centro cultural e incluso un museo. Una primera propuesta de la Plataforma era que la zona incluyera huertos urbanos para recuperar el uso que tuvo y servir también de conexión con la Vega.

Pero el terreno, según el concejal de Urbanismo, está afectado por el convenio del Ayuntamiento con Plant for The Planet para la plantación del Anillo Verde y no se conjuga la opción de huerto. De hecho, el suelo ya está trabajado para hacer allí un bosque urbano que dé continuidad a ese anillo verde que rodeará la ciudad y ya están plantados árboles en los bordes para contención de ese terreno, por lo que los huertos no son compatibles. Cuando llegue la subvención, se estudiará el uso que finalmente tendrá la casería.

En el acto han estado también diversos miembros de la candidatura de Granada Unida. Su candidato, Paco Puentedura, ha manifestado el respaldo de éste proyecto político a este tipo de iniciativas sociales “que llenan de contenido el tipo de participación ciudadana, activa y propositiva que deseamos para nuestra ciudad”. En este sentido, el portavoz de la coalición de progreso, no sólo ha denunciado el abandono de estos años, sino que se ha comprometido a impulsar, desde el futuro gobierno municipal la propuesta de vincular la Casería con la ciudad. “Se trata de garantizar para la Casería un uso social que compatibilice la creación del bosque urbano, actualmente en proyecto, con actividades como los huertos sociales, actividades de integración social, o un centro de interpretación de la Vega”, explica Puentedura, quien también ha calificado esta finca municipal como “el espacio ideal para recuperar la escuela municipal de educación ambiental que en su momento cerró el Partido Popular en Granada”.