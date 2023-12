Cena para diez: Diferencias de precio con sorpresa entre el comercio de barrio y la tienda gourmet en Granada

Chuletillas de cordero segureño, vinos, quisquillas de Motril, espárragos, jamón ibérico, rape y tarta de piononos. Con la lista de productos cerrada, Granada Hoy prepara una particular cena navideña para diez comensales. No llegará a celebrarse, pero pensaremos hasta en el último detalle. El objetivo es comprobar cómo puede variar nuestro presupuesto en función de ciertas variables, como el lugar donde compramos o la fecha en la que lo hacemos. Esta semana, con criterio previsor, hemos ido a comprobar los precios en un mercado con puestos tradicionales de Granada, en un supermercado de barrio, y en un centro comercial con productos gourmet. Las diferencias entre llenar la cesta en unos u otros sitios son sustanciales, con los mismos productos y de las mismas marcas.

Hemos preparado una comida de 10 personas adultas con 26 productos distintos, entre los que hay entrantes, marisco, dos platos principales -carne y pescado-, las mismas bebidas y el mismo postre. También hemos previsto cantidades suficientes para cumplir con la tradición de la mayoría de las familias, que es aprovechar lo que no se consuma para el día siguiente. La diferencia entre comprar sin salir del barrio (en el mercado y el súper) es superior a los 235 euros menos respecto a hacerlo en un centro comercial. Nos costará unos 550 euros en un sitio, y más de 800 euros en el otro. Ahora bien, no todos los productos siguen el mismo patrón. Hay sorpresas y nos encontramos con algunos precios más bajos donde menos lo esperamos.

Estos son los productos que compraremos, y esta es la diferencia entre llenar la cesta en los comercios de barrio y en el comercio más exclusivo:

Chuletas de cordero segureño: entre 28 y 35 euros

Rape: entre 12 y 32 euros de diferencia

Gamba blanca fresca/quisquilla de Motril: entre 35 y 100 euros

Jamón ibérico: entre 44 y 48 euros

Queso curado: entre 20 y 27 euros

Lomo ibérico: entre 50 y 60 euros

Paté a la pimienta: entre 10 y 25 euros

Dos botellas diferentes de vino tinto: entre 4 y 7 euros

Dos botellas diferentes de vino blanco: entre 4 y 8 euros

Cerveza: sin diferencia en el precio

Refresco de cola: sin diferencia en el precio

Sidra: sin diferencia en el precio

Cava: entre 5 y 6 euros

Pacharán: entre 11 y 12 euros

Whisky: entre 12 y 13 euros

Barras de pan: entre 30 y 60 céntimos

Tostas de pan: entre 1,9 y 2,4 euros

Lechugas: entre 80 céntimos y 1,20 euros

Tomate: entre 2,30 y 3,50 euros

Alcachofas: entre 3 y 8 euros

Espárragos: entre 2 y 4 euros

Aceite de oliva: entre 8 y 15 euros

Uvas: entre 4 y 7 euros

Piña: entre un euro y 2,5 euros

Tarta de piononos: 30 euros/kilo

Mantecados de almendra: entre dos y 5,5 euros

Con estos condicionantes, si realizamos esta compra navideña en las superficies de barrio y más a la mano de los granadinos, como pueden ser cualquier supermercado o mercado de la ciudad, el coste es de 565,75 euros. Si lo hacemos en una gran superficie más gourmet, esta sube a los 803,25 euros.

Los precios en el mercado y en el supermercado de barrio son muy similares, casi idénticos. Sin embargo, en el comercio gourmet los costes aumentan en la mayoría de productos. Por ello, para comparar precios se han hecho las mismas compras buscando los precios más baratos, y los más caros, obteniéndose la diferencia de 237,50 euros entre una y otra.

La gran diferencia de precio, en el marisco y el pescado

El menú incluye gambas blancas frescas, por un lado, y quisquillas de Motril por otro. El típico marisco de la Costa Tropical solo se encuentra en el comercio gourmet, mientras que las gambas aparecen en las pescaderías de los mercados y supermercados. La diferencia de precio entre ambos productos es de casi 65 euros. Mientras que la gamba cuesta 35 euros el kilo, el precio de la quisquilla sube hasta los 99,95 euros.

El rape, otra de las materias primas por excelencia en las mesas de Navidad, también varía mucho según donde se compre. Hacerlo en el mercado cuesta 12,90 euros/kilo (procedente de Motril), mientras que adquirirlo gourmet cuesta 32,99 euros (procedente de Irlanda). Eso sí, en el segundo el producto está limpio, mientras que en el primero compras el pez completo, cabeza incluida.

Las chuletas de cordero segureño, sin embargo, estaban más baratas en el comercio gourmet que en el mercado de productos frescos. El día en el que se compararon los precios, antes del cambio de mes, el kilo estaba a 28,95 euros en la tienda, y a 34,95 euros en el mercado. La diferencia es de seis euros. En el supermercado también había chuletas de cordero, pero no eran procedentes del Norte de la provincia, por lo que no las contemplamos (a 18,99 euros el kilo).

Tanto en el jamón como en el lomo ha sido imposible encontrar las mismas marcas en ambos lugares, ya que cada sitio trabaja con sus proveedores particulares, por lo que hemos optado por mirar los precios de ambos productos tipo ibérico 50%. En el jamón, la diferencia era mínima (47,75€/kilo en el mercado frente a 44,63€/kilo gourmet), pero en el lomo sí hay más distancia de precios (60,40€/kilo en el mercado frente a 49,99€/kilo gourmet). Con el queso no hemos tenido ese problema, pues sí hemos localizado el mismo producto. La diferencia: casi cuatro euros (23€/kilo en el mercado frente a 26,90€/kilo gourmet).

El aceite de oliva, que tanto ha subido de precio en el último año, también varía mucho si se compra en un establecimiento u otro. En el supermercado de barrio, el precio es de 8,5 euros el litro, mientras que en el gourmet es de 14,5. La misma botella, de la misma marca y la misma variedad.

Amplias diferencias en frutas, precios similares en bebidas

La fruta y la verdura también son productos con amplias diferencias si se compra en un sitio o en otro. Ocurre lo mismo que con los embutidos, cada cadena trabaja su proveedor, por lo que no serán exactamente iguales, aunque se han mirado los precios de las mismas variedades. Por un lado, la uva blanca y la piña de Costa Rica, el mercado cuestan más baratas en ambos casos, una diferencia de menos de tres euros en las uvas (3,99€/kilo frente a 6,84€/kilo) y de algo más de un euro en la piña (1,05€/kilo frente a 2,39€/kilo).

En el caso de la verdura, ocurre lo mismo. Los tomates de ensalada cuestan 1,20 euros más en el centro comercial gourmet que en el mercado (2,30 euros frente a 3,50). En los espárragos, procedentes del Poniente de Granada, hay más o menos la misma diferencia (2,15 euros frente a 3,49). La lechuga iceberg, por contra, varía unos pocos céntimos, siendo más barata en el mercado (0,79 euros frente a 1,20).

Para las bebidas, se han elegido dos botellas de vino tinto y dos de vino blanco concretas -de coste y calidad medias-, doce botellines de 33 cl de cerveza, dos botellas de sidra, una de cava, cuatro botellas de refresco de cola y dos botellas de alcohol -pacharán y whisky-. Todas ellas de la misma marca.

En estos productos, las diferencias entre comprarlo en superficies cercanas o comercio gourmet, son mínimas, concretamente de un euro y medio (78,83 euros en los comercios de barrio, 80,33 euros en la gran superficie). Aunque es cierto que los licores llevan regalos como bombones o un vaso de cristal en el comercio gourmet.

Como dulce, se ha elegido que la tarta de piononos sea la misma en cada una de las compras, costando 30 euros en un conocido obrador de la provincia, y se ha comprado un surtido de mantecados de almendra. En este surtido, el precio sí varía, costando cerca de dos euros, los 250 gramos en el comercio local, y más de cinco en el gourmet.

Respecto al pan, se ha optado por la misma barra blanca básica en ambos comercios, costando 0,33 euros la unidad en el comercio de barrio, y 0,58 en el gourmet. Las tostadas de pan, de la misma marca y tamaño, suben más de precio en el centro comercial (2,35 euros frente a los 1,95 euros del supermercado de barrio).

Con todos los precios comparados, ahora toca decidir donde se adquiere cada uno de los productos. A partir del Puente de la Constitución y la Inmaculada, los precios comenzarán a subir, así que si se quiere ser previsor, es el momento. Como nuestra cena es muy particular, por muy previsores que seamos, tendremos que volver a los comercios a última hora para comparar esta lista de la compra. También admitimos sugerencias con lugares donde encontrar nuestros productos más baratos. Seguiremos informando...