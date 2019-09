César Díaz: "Hay autobuses circulando que son auténticas cafeteras"

El Ayuntamiento de Granada se ha acogido a la convocatoria de subvenciones para el transporte urbano colectivo del Ministerio de Hacienda. La solicitud se presentó en junio de 2019 y el año pasado se consiguieron 2,4 millones de euros, una cantidad superior a la de años anteriores. El concejal de Movilidad, César Díaz, se ha mostrado esperanzado con conseguir una cantidad suficiente para realizar mejores.

Además, se ha pedido una subvención de fondos Edusi para ayudas al sistema de financiación del transporte urbano. Ya se ha elaborado el pliego técnico para ayuda a la explotación del transporte público, el SAE. "Si queremos que realmente sea una alternativa, es fundamental que además de ser público responda a regularidad y frecuencia, y eso no es posible si no hay un sistema SAE que permita que el transporte pueda funcionar y el ciudadano tenga información puntual de cómo está el transporte público, cuándo llega, etc. tener información que dé garantías y seguridad".

"La mejor manera de fomentar el uso del transporte público no sólo es tener una buena flota y líneas sino también un sistema de ayuda a la explotación que pueda garantizarnos esa regularidad y frecuencia", ha puntualizado Díaz.

El concejal ha explicado hoy también respecto al transporte público el plan de inversiones del periodo restante de la concesión de autobuses, felicitando por la llegada de los dos primeros vehículos híbridos. "Ya quisiéramos una renovación más ambiciosa pero hay una apuesta decida. En el actual contrato programa, con todos los pronunciamientos jurídicos favorables, se va a emplear el fondo de reversión que permite al finalizar la concesión actualizar los medios de que dispone y hemos creído que la prioridad es renovar hasta el límite la flota de transporte, que está bastante deteriorada". "Hay autobuses con 19 y 16 años que antes se regalaban al tercer mundo y ahora los utilizamos. Son auténticas cafeteras y hoy hemos recibido los dos primeros vehículos híbridos que serán la avanzadilla de 37 más con 12,5 millones de euros para la primavera de 2020", ha ratificado el concejal.

Sobre el uso del fondo de reversión se ha producido el debate en la comisión de Movilidad con el grupo socialista, que ha asegurado que en su día Rober dijo que no había, que se lo había gastado, mientras que el equipo de Gobierno ha defendido su existencia y su inclusión en los informes municipales. Sobre los nuevos autobuses, precisamente ya fueron ofrecidos al gobierno del PSOE en febrero, que los rechazó.

Respecto al cambio de la flota, Díaz ha asegurado que no renuncia a contar con vehículos de gas pero que en la actualidad Granada no tiene una infraestructura de gas que costaría 1,5 millones, por lo que no se garantizaba que pudieran estar para la fecha de renovación. Con todo, dijo que van a hacer la apuesta por vehículos menos contaminantes en el futuro. "La apuesta de futuro es el eléctrico", ha dicho.