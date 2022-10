Cierra la histórica tienda de regalos de Granada 'Pataplaf'

Una de las tiendas más históricas y míticas del centro de Granada, con 40 años de antigüedad y que ha sido centro neurálgico de los regalos y compras de muchos granadinos, echa el cierre. La tienda de regalos 'Pataplaf' apagará sus luces y se despedirá de la céntrica calle Puentezuelas.

Manuel y Eloisa, los dos dueños de este clásico comercio, tienen que bajar la persiana tras una gran época comercial que ha sido fructífera, pero que en los últimos años se ha visto superada por el todopoderoso Amazon, dueño y señor del comercio en los últimos tiempos.

La pandemia y el auge del comercio online, la subida de los precios a causa de la inflación y la cercana edad de jubilación de los regentes ha sido la mezcla que ha acelerado un proceso que ellos confiaban en postergar hasta 2025, pero que se ha precipitado.

"El 31 de enero de 2023 es la fecha que tenemos fijada para el cierre. Se valoró bajar la persiana tras el verano, pero queríamos despedirnos como es debido, agradecer a nuestros clientes, y avisar con tiempo. Después de 40 años no podíamos desaparecer sin más", ha explicado Manuel a Granada Hoy.

Para ellos se hace "insostenible" mantener la tienda física, sobre todo en esa lucha de David contra Goliath que, si nada lo remedia, acabará con el gigante imponiéndose esta vez sobre el pequeño. "Amazon, de una manera u otra, se ha hecho con todo".

"La pandemia ha contribuido a que la gente no tenga que salir de casa para comprar. Sus precios son más bajos, o si son más altos, manejan el algoritmo para que los demás no aparezcamos. Y si no te ven, no existes", comenta Manuel.

La bajada de ingresos y los costes del local también juegan una parte fundamental en esta situación. "Si el dinero no entra, no podemos mantenernos. Esa predominancia de internet sobre la calle al final es algo contra lo que no puedes luchar. Los hábitos de consumo cambian, nosotros por Internet lo intentamos. Pero ya no podemos seguir luchando".

En el año 1982, estos madrileños vinieron a Granada "atraídos por la belleza de esta preciosa ciudad" y abrieron su tienda en la calle Puentezuelas 31, "y desde entonces hemos permanecido en el mismo lugar". Claro está que la tienda ha cambiado bastante. En el año 2000 vivió una ampliación, doblando la superficie y adecuándola a los nuevos tiempos.

Durante 4 años ampliaron sus horizontes e instalaron un segundo comercio en la Calle Recogidas, pero aquello no prospero. Porque, como ellos dicen, "a nuestros clientes siempre les ha gustado visitarnos en nuestra tienda de toda la vida".

A través de unas pegatinas en su escaparate, tanto Eloisa como Manuel, "tanto monta monta tanto", dan las gracias a sus clientes y anuncian el triste final de una tienda que muchos granadinos han tenido como referencia para sus regalos en los últimos cuarenta años. "40 años con vosotros gracias a vosotros. Gracias y hasta siempre".

Un final que apena, pero que dará paso a una jubilación que esperan sea "tan feliz como los años de trabajo en el centro de Granada".