Así vive Ciudadanos Granada la noche electoral del 19J en Andalucía: "Seguir trabajando" tras el batacazo

Concha Insúa declara tras el batacazo que ya se había pronosticado para Ciudadanos, que no ha obtenido representación ni en Granada ni en Andalucía, y lo hace respaldada de votantes y militantes. "La valoración no puede ser buena, pero en esta campaña hemos trabajado de forma titánica con ese orgullo de pertenencia a un partido que en cuatro años ha dado lo mejor de si", dice Insúa. Alaba las consejerías que ha llevado el partido naranja en esta legislatura pero lamenta no haber podido capitalizar ni vender su gestión en la Junta de Andalucía.

"Ahora toca asumir esta derrota, hacer una profunda reflexión del por qué y seguir trabajando en la dirección que lo habíamos hecho. Si el partido me pide que siga aportando para intentar remontar lo que hemos visto hoy, aquí estaré siempre", dice Insúa. A pesar de los resultados, mantiene que el trabajo de Ciudadanos está bien hecho, y que gracias a ello "Andalucía y Granada ya no son lo mismo, gracias a un partido que ha trabajado por y para los andaluces". Entre aplausos y con los ojos llorosos, Concha se despedía después de esta jornada electoral, no sin antes felicitar al Partido Popular, instándole a seguir el camino marcado.

Con el cierre de los colegios electorales y el presagio de la debacle de Ciudadanos en la encuesta del GADE3 para Canal Sur, los candidatos por Granada ya se acercan al Hotel Barceló Granada Congress, donde se va a realizar el seguimiento de la noche electoral. Concha Insúa, la número uno del partido por la provincia, vestida de forma corporativa con una americana naranja y una camisa blanca, ya está en la sede provisional con gesto abrumado y serio. También llegan militantes, afiliados y medios de comunicación, que se encuentran separados de la sala donde el partido conocerá si obtiene representación.

A las nueve de la noche, unas 10 personas se encuentran en la sala que ha habilitado Ciudadanos, la cual cuenta con varias mesas y una televisión en el centro. En ella, los pocos partidarios que se han acercado visualizan Canal Sur, que ha presentado los primeros sondeos. Silencio, semblantes de preocupación, y los ojos en la pantalla y en el móvil, así están viviendo la provisional quinta posición del conjunto naranja en Granada. La número uno, Concha Insúa, se encuentra en la primera mesa de la sala. La única decoración son algunos abanicos y pulseras en una mesa, además de carteles a ambos lados de la televisión. Apuntan que no habrá declaraciones a los medios hasta después del recuento, tras las que ofrezca Juanma Marín a nivel autonómico.

Ciudadanos obtuvo hace tres años y medio la misma representación parlamentaria por Granada que el Partido Popular, a pesar de los casi 20.000 votos de diferencia (75.949). Esto les permitió entrar en el Gobierno y copar en la delegación provincial algunas de las carteras más importantes como Turismo o Educación, entre otras. Pero a pesar de su trabajo en el Gobierno de Juanma Moreno, el partido se ha desmembrando y ha llegado a estas elecciones luchando por mantener un asiento por Granada en San Telmo, y al cual se agarra con uñas y dientes tras una trabajadísima campaña Concha Insúa.