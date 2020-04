Clases 'online' de preparación al parto para superar toda una "proeza física"

Al hablar de embarazo y esfuerzo físico, algunos recordarán aquel capítulo de Sexo en Nueva York donde Charlotte se plantea dejar de correr a causa de su estado. Finalmente decide seguir con su afición porque le hace feliz (además de que no es perjudicial para su salud ni la del bebé). Muchas madres también se habrán preguntado lo mismo: ¿se puede hacer deporte con normalidad cuando una está encinta? "El parto, sea vaginal o por cesárea, es una proeza física. Tienes que estar preparado. Llegar en una buena forma física es muy importante", señala Carolina Roero, gerente de Body Global Training y entrenadora personal especializada en fitness durante el embarazo y el postparto.

La granadina imparte, sobre todo desde la declaración del estado de alarma en nuestro país, numerosas clases de preparación al parto a través de videollamadas. Lo hace en su centro de entrenamiento, ubicado en el mismo bloque donde vive, en el que trabaja a puerta cerrada. "Algunos servicios no entienden de circunstancias. Es ahora el embarazo o es ahora el postparto. Sentía la obligación de seguir con mi actividad laboral, ahora muy minimizada", reconoce la profesional del deporte, "sorprendida gratamente" por la aceptación de los programas online. "Sin quererlo estamos creando un nuevo concepto de entrenamiento. Muchas veces tengo mamás que vienen de fuera. Entreno a mujeres de Málaga, Barcelona. El otro día me escribió una chica desde Nueva York", cuenta.

Las mamás, cuenta, "esperan como agua de mayo los entrenamientos" porque ven mermada su actividad y sus desplazamientos debido al confinamiento. "Esos días hacen gasto energético, tienen organizado el día y se sienten mejor", destaca Roero, que insiste en que ella "no las preparada para el parto", ella las entrena. El programa se divide en tres líneas de ejercicios. "Una es el trabajo de movilidad. Durante el embarazado va a haber muchos cambios mecánicos y fisiológicos a nivel postural, de musculatura, de tejidos. Intentamos mediante el movimiento atenuar esos movimientos", explica.

Luego, hay una parte relacionada con el fortalecimiento de algunas estructuras musculares que van a tener que frenar esos cambios mecánicos. La entrenadora se refiere a la zona dorsal alta; la cintura lumbar, "una zona muy conflictiva en el embarazo", en palabras de la entrenadora; y sobre todo abdomen y periné (suelo pélvico). Por último, está la parte cardiovascular. "Hay una línea de movilidad, de fuerza y de cardio", resume.

La entrenadora siempre pone el mismo ejemplo en las clases cuando habla de los beneficios del ejercicio antes de dar a luz: "Imagínate que dos personas van a correr una carrera de cinco kilómetros. Una lleva meses preparándose y otra ha decidido correrla sin entrenar. La que ha estado entrenando llevará una carrera cómoda, llevadera. La otra estará una semana sin poder moverse, y con agujetas".

Una vocación que nace de la propia experiencia

La gestora de Global Body Training ha sido madre dos veces. "La primera en 2007. Yo ya era profesional física del deporte. La ginecóloga me comentó que ya no podía hacer ejercicio. Me dije: "Si yo me encuentro fenomenal, es lo que me pide el cuerpo y es mi profesión". Me puse a indagar y me llevé una gran sorpresa", relata. Fue entonces cuando se especializó en este campo. "Llevo 12 años formándome de manera autodidacta y con la ayuda de otros compañeros del sector. No acepté un no por respuesta. Sabía que podía y debía hacer cosas", manifiesta la entrenadora, que cuenta que "en épocas nómadas las embarazadas se desplazaban si toda la tribu se movía", y que en África "las mujeres hacen verdaderos esfuerzos físicos durante la gestación".

Roero continúa su defensa del deporte: "Se relaciona bastante la inactividad física con la depresión postparto. Hay menos porcentaje de mamás con depresión postparto si hacen ejercicio con regularidad y desde el embarazo. Aunque tiene una gran matiz hormonal". La entrenadora, a la que le apasiona acompañar a las mujeres durante ese momento tan bonito de su vida, se siente muy afortunada por poder servirles de ayuda. "Yo digo siempre que tengo un montón de sobrinos en Granada", se despide.