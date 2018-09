Cobrar 5.000 euros más al año, meollo de la huelga del Metro

Cinco jornadas de huelga y las que vendrán si todo sigue igual. Después de otra nueva jornada de seguimiento masivo de los paros parciales en el Metropolitano de Granada, las conversaciones entre el Sindicato Ferroviario y la empresa concesionaria del servicio Avanza siguen en punto muerto, a pesar de un contacto informal mantenido en la jornada de ayer. Los trabajadores siguen exigiendo que la compañía se siente a negociar el primer convenio, pero esta afirma que solo comenzará a hacerlo cuando los empleados abandonen las protestas. De momento, la jornada de huelga de 24 horas para el viernes, fecha del primer aniversario del Metro, se mantiene, con servicios mínimos del 50%, a un ritmo de unos tres trenes por cada hora y la convocatoria de una manifestación hacia la sede de la Junta en Gran Vía a las 12:00 del mediodía. La convocatoria de huelga seguirá las próximas semanas. Los puntos de discordia siguen siendo tres: el incremento salarial de los trabajadores (técnicos y conductores) asociado al crecimiento del IPC, la contabilización de los tiempos de descanso dentro de la jornada laboral y el cumplimiento estricto de las horas estipuladas en los contratos, además de la exigencia de readmisión de una trabajadora perteneciente al sindicato que, según denuncian, fue despedida.

El primer punto es el que más fricción está generando. La empresa anunció que había ofrecido un incremento salarial a los trabajadores del 4%, algo que el representante sindical José Aroca dijo desconocer porque "no nos han faciltado estos datos". De todas formas, estima que ese 4% sale del incremento salarial planteado por Avanza del 2,5% "solo para 2019, saltando el 2018", a lo que se sumaría un 1,5 más de masa salarial del cálculo de los cerca de 15 minutos de descansos que exigen sean incluidos dentro de los emolumentos de los trabajadores del Metro, "cosa que hasta ahora no se está cobrando". "Esto se aleja mucho de nuestra percepción", valoró Aroca, que mostró que estarían abiertos a que la empresa planteara "una subida con el IPC para ir equiparándonos a otros metros, sería un buen punto para desbloquear y levantar el paro". "Pero si no están abiertos a hablar del despido de la compañera, ni a una subida salarial, ni a reconocer las jornadas de más que están haciendo técnicos y conductores, nos encontramos bloqueados", explicó el representante del SF-Intersindical.

El organismo compara la situación "con la más cercana" en el calendario, la puesta en funcionamiento del Metro de Málaga. Según el colectivo, en 2015, la media de dinero que cobraban los técnicos y conductores de la infraestructura de la provincia vecina en 2015, justo al año de su puesta en marcha, "era de unos 4.500-5.000 euros más al año" con respecto a Granada en el mismo tiempo de explotación comercial de la línea metropolitana. Esas cifras, de forma más concreta, es que en Granada, conductores y técnicos perciben 18.500 euros al año, mientras que en Málaga en 2015 recibían 24.000, según los datos facilitados por el sindicato. Una de las grandes diferencias es que en la capital vecina se llegó a estas cantidades con un convenio ya firmado. Avanza ofrecerá hoy su versión de los hechos mediante un comunicado de prensa en la antesala de que el Metro de Granada, que ha conseguido sacar de las calles a más de 14.000 vehículos al día, cumpla su primer aniversario.