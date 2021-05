Colas de casi dos horas para ponerse la vacuna en Granada

Colas de cientos de metros y casi dos horas de duración para ponerse la vacuna. Este es el panorama que se han encontrado muchos granadinos que han acudido a vacunarse esta tarde en el Parque Norte de Bomberos de la capital. La hilera de personas era ya muy extensa al inicio de las citas, a las 15:30 horas, y esta ha alcanzado la totalidad de la calle Casería del Cerro hasta Joaquina Eguaras, después de zigzaguear por el interior del Ferial del Almanjáyar. Todo sin protección y al sol, lo que ha levantado quejas de estas personas, sobre todo docentes.

Esta situación ya se vivió la semana pasada durante los dos primeros días desde que se empezó a usar este nuevo vacunódromo, una situación que los responsables del distrito sanitario Granada Metropolitano están estudiando para solucionar.

Un profesor se puso en contacto con esta redacción para comentar, sobre las seis de la tarde, que ya llevaba hora y media esperando, y que le quedaba al menos media hora más, cuando tenía la cita a las cinco de la tarde. Como este, varias personas más expresaron su queja y no tener una sombra en la que resguardarse. "Yo me he salido de la cola, me da igual perder el sitio", comentaba uno de ellos a esta redacción.

Fuentes sanitarias afirman que las colas no se deben a ningún tipo de retraso en la vacunación, que durante toda la tarde fue al ritmo previsto de 600 personas a la hora en este punto. Desde estas mismas informaciones se recuerda a los granadinos que deben seguir las instrucciones que se les dan, y es que acudan siempre a la hora indicada, al menos un cuarto de hora antes, y no con mayor antelación.

De hecho, una de las medidas que se contemplan es no vacunar a las personas que no estén a su hora asignada por haber llegado con demasiado tiempo de adelanto. De momento, se apela a los mensajes de acudir solo quince minutos antes de la citación.

Otra de las explicaciones a estas colas que ofrecen fuentes sanitarias consultadas por esta redacción es que sigue acudiendo gente sin cita y también a quienes estaban llamados a vacunarse en días anteriores, pero que no acudieron a pincharse. "Se está dando mucho con personas que tenían cita el viernes pasado y no vinieron", afirma una de estas fuentes.