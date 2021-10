El Colegio de Arquitectos de Granada presenta su nueva campaña para concienciar sobre la contratación de estos profesionales

El Colegio de Arquitectos de Granada ha presentado su nueva campaña, bajo el nombre de 'Necesitas Arquitecto/Necesitas Arquitecta'. Se trata de una campaña en la que se busca poner en valor la figura del arquitecto a través de una estrategia de imagen en la que se pretende concienciar a la sociedad de la importancia de contar con este profesional.

Con el lema capacitados para hacerlo fácil y seguro se presentan algunos de los servicios y capacidades no identificados por la sociedad, para los que están preparados como; Tasaciones y Valoraciones, Reformas de Comunidades, Gestiones de permisos y licencias, Asesoría de Contratación, Fondos Next Generation, Proyectos de Edificación, etc.

En la presentación, el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, Luis Alberto Martínez Cañas, manifestó la importancia de sensibilizar a la ciudadanía sobre las capacidades profesionales de los arquitectos, partiendo de la premisa de "quien puede lo más, puede lo menos" explicó la capacitación tanto por su conocimiento técnico como normativo hace que aborden cualquiera de esto temas con solvencia

La campaña surge en un momento oportuno coincidiendo con la aprobación del Real Decreto Legislativo 19/2021 de Medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Pan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Economía, por el que se define el marco de relación de los fondos europeos Next Generation.

El Decano subrayó "la oportunidad que plantean estos fondos para emprender la transformación que precisan nuestras viviendas, edificios, pueblos, ciudades y territorios y por tanto lo imprescindible de conocer las capacidades de los arquitectos para afrontar con éxito estas ayudas de la Unión Europea"

En la presentación estuvieron presentes representantes de instituciones que apoyaron esta iniciativa y formaron parte de la mesa y debate posterior en la que se debatió en torno a la figura del arquitecto, en su pasado, presente y futuro. El concejal de Urbanismo y Obra Pública del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, el delegado territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, y el vicepresidente III y diputado de obras públicas y vivienda de la Diputación de Granada, José María Villegas Jiménez.

También asistieron el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, José María Manzano, el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, Juan de Dios Molinero, el presidente de FADECO Promotores y Gerente de la ACP de Granada, Francisco Cañavate, y el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Javier Francisco García Valdecasas.

En una enriquecida mesa redonda con testimonio de los diferentes representantes institucionales se planteó el pasado, presente y futuro del arquitecto en los diferentes ámbitos de competencias. El Delegado territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Granada. D. Antonio Granados García, agradeció la oportunidad, y ofreció toda su ayuda en un propósito tan importante para los colegiados. Además expresó como La Junta de Andalucía trabaja en un nuevo concepto de ordenación urbanística. Siendo la movilidad y la accesibilidad prioritarias.

Por su parte el concejal de Urbanismo y Obra Pública del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, tras expresar también su apoyo a la iniciativa, destacó la importancia del arquitecto municipal en la concepción de ciudades y como solucionador de problemas de habitabilidad de viviendas

El diputado de Obras Públicas y Vivienda de la Diputación, José María Villegas, explicó por qué los Ayuntamientos son los agentes económicos de los municipios, sobre todo cuanto más pequeños son estos y como intervienen por tanto en la calidad de vida de los ciudadanos. Además informó como "de cara al futuro se necesitará la asistencia técnica por parte de los arquitectos a los ayuntamientos, para lo que es necesario ir de la mano de los alcaldes, para ello se realizará en noviembre unas jornadas del COAG en la Diputación".

Tras el posterior debate con el público asistente el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, Luis Alberto Martínez Cañas, agradeció nuevamente la presencia de todos los asistentes, y expresó la intención de seguir trasmitiendo esta campaña con todos los medios necesarios así como los diferentes actos que se pretenden celebrar.