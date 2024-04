D’ platos y La Compañía (Grupo Aldente), celebran su nueva etapa con música en directo durante siete horas

El próximo martes 30 de abril, Grupo Aldente te invita a una fiesta inolvidable en el restaurante La Compañía del PTS Granada. ¿Qué puedes esperar? ¡Una experiencia única que combina lo mejor de la música y la comida en un ambiente incomparable!

Grupo Aldente es mucho más que una cadena gastronómica. Fue en 2011 cuando nació d’platos Centro, el primero de los d’platos, para que más tarde, allá en el 2020, se unieran La Compañía de PTS y La Compañía de Churriana. Dos marcas, dos conceptos diferentes pero que convergen en una misma idea: ambientes diseñados para vivir experiencias culinarias únicas y diferentes donde la comida, la bebida, la música en directo y sus clientes tienen siempre un papel protagonista.

La fiesta de Grupo Aldente del próximo día 30 de abril durará unas siete horas y estará llena de diversión y buena música. Comenzará con la presentación de The Sugar Men, una banda que te transportará a los años setenta con sus versiones de éxitos como “Get It On” de T. Rex y “Under My Thumb” de The Rolling Stones.

Además, podrás disfrutar de clásicos como “On the Road Again” de Willie Nelson, “Flaca” de Los Rodríguez y “Escuela de Calor” de Radio Futura. Y eso no es todo, a partir de la medianoche, podrás disfrutar del talento incomparable de Paco Andanada y Viola Tempestad, el famoso violinista granadino, con versiones de los años 80 y 90 en un espectáculo en vivo. ¡Y para cerrar con broche de oro, Paco Andanada ofrecerá una sesión electrónica que te hará vibrar hasta altas horas de la madrugada!

La Compañía ofrece una exquisita oferta gastronómica que incluye una amplia variedad de ensaladas frescas, tablas tradicionales de quesos y embutidos, una selección de croquetas caseras, así como platos gourmet como el Tataki de atún rojo con alga wakame y vinagreta de vinagre de Jerez o el Steak tartar de solomillo de vaca. Además, podrás disfrutar de una amplia variedad de carnes, hamburguesas y brioches.La entrada es totalmente gratuita, pero es imprescindible reservar una mesa para asegurar tu lugar en este evento imperdible.

Una nueva era en Grupo Aldente

Tras los últimos cierres de uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad, d´platos dirige ahora su estrategia comercial hacia una mejora sustancial del servicio y la atención al cliente, mientras continúa con su apuesta por una oferta diferenciadora de tapas elaboradas y platos de calidad en sus dos locales del centro de Granada.

Así, Grupo Aldente (d´platos y La Compañía) pasa de 8 a 5 restaurantes entre Granada y Málaga, una decisión difícil, pero necesaria para mantener y mejorar el servicio, la atención a sus clientes y la calidad de sus elaboraciones con cocinas independientes y no centralizadas.

Y es que, se dieron cuenta de que menos es más, y la calidad por encima de la cantidad sería a partir de ahora su bandera, con el objetivo de dar un salto cualitativo donde la satisfacción del cliente estará en el centro de sus esfuerzos.

Esta gran fiesta no es otra cosa que un pistoletazo de salida hacia otros horizontes en un momento donde las grandes cadenas siguen abriendo sucursales en una jungla hostelera que devora los negocios más tradicionales, en perjuicio de aquellos clientes que quieren tratos más cercanos y personalizados. Y para celebrar este inicio de etapa, una etapa que su propio CEO, Óscar Moreno confiesa estar especialmente motivado e ilusionado, han preparado la Fiesta especial Grupo Aldente en La Compañía.

No te pierdas este gran evento y reserva tu mesa en: lacompania.com.es