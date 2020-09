Compartir coche en tiempos de pandemia: el viaje Granada-Málaga muy usado en BlaBlaCar

Las Pedroñeras, Cuenca. Destino: Granada. En situaciones normales, la opción más cómoda y fácil sería viajar en un coche compartido. El coronavirus ha hecho que, usuarios como Maria Luisa Calvo, hayan tenido que buscarse una alternativa. En este caso, el medio de transporte elegido ha sido el bus, que ha duplicado las horas en carretera. "Ahora uso menos aplicaciones de compartir coche porque no hay tanta oferta. No encuentro buenas combinaciones", asegura. De hecho, esta usuaria dice no haber podido coger ninguno desde que acabó el confinamiento.

Los horarios de trenes y autobuses se han reducido, bien por falta de pasajeros o por miedo a contagios en el transporte público. María Naranjo Cañizares, antigua usuaria de BlaBlaCar, manifiesta que ha dejado de utilizarlo, ya que lo ve menos seguro: "Cuando vuelva a viajar, usaré el tren. Creo que las medidas de seguridad y la desinfección es mayor que en el coche de un desconocido". Por su parte, Ilenia Romano, estudiante italiana afincada en Granada, alega que con el Covid sigue utilizándolo, pero que se lo piensa más: "Muchas veces no me queda otra alternativa si quiero salir de la ciudad".

Francisco Manuel Cordero Vela, conductor habitual, apunta que el número de viajes que publica ha bajado. Además, "nunca lo llevo lleno, lógicamente". Otro conductor usuario de la aplicación para compartir coche que realiza el trayecto Granada-Sevilla, encuentra el mismo problema. "Aunque el precio no ha variado, el número de pasajeros es menor", manifiesta José Ramírez. De hecho, según los datos ofrecidos por la empresa BlaBlaCar, el número de asientos publicados ha caído un 12%.

Hoy en día, si buscas viajes que normalmente eran muy concurridos, por ejemplo a Madrid, el número de opciones es bastante más bajo, siendo nulo en algunos trayectos. Asimismo, es imposible programar un viaje a largo plazo en coches compartidos, debido a que los conductores publican un día o dos antes o, incluso, el mismo día de salida.

Desde la página web de BlaBlaCar declaran que es totalmente seguro compartir coche y ponen a disposición de los usuarios una serie de recomendaciones para que el trayecto sea lo más higiénico posible. Aconsejan evitar desplazarse si presentas algún síntoma; usar la mascarilla todo el rato; limitar el contacto físico a lo imprescindible; y mantener, dentro de lo posible, las distancias de seguridad con el resto de pasajeros. También recomiendan limitar el número de personas dentro del coche y sugieren que te mantengas informado sobre las restricciones que se van adoptando en las ciudades destino.

Ramírez, como otros muchos conductores, ha seguido las indicaciones que ofrece la empresa y desinfecta el coche antes de cada viaje. "Hecho un spray desinfectante en los asientos, en los magos de las puertas y en las ventanas, sobre todo. El uso de la mascarilla es obligatorio durante todo el trayecto", reitera.

La situación de la empresa en tiempos de coronavirus

La actividad de BlaBlaCar comenzó de nuevo el 21 de junio, después de unos meses donde los ingresos fueron prácticamente nulos. Uno de los diez recorridos más usuales sigue siendo el de Málaga- Granada.

Desde un primer momento, la prioridad de la empresa fue la prevención de la propagación del virus, por lo que antes del confinamiento, "a nuestros 5 millones usuarios les pedimos que evitasen desplazarse", asegura Álvaro Zamácola, Country Manager de España y Portugal. Asimismo, renunciaron a los gastos de gestión, principal fuente de ingresos de la empresa: "Atendiendo a la urgencia, los eliminamos y se reembolsó a los pasajeros el importe íntegro en caso de cancelación".

Zamácola afirma que han podido mantenerse a flote gracias a la buena situación económica de la empresa. "El coronavirus nos pilló en una buena época de caja que nos ha permitido aguantar estos meses sin actividad", añade. Las estimaciones para este 2020 era seguir creciendo, pero "aunque sabemos que no se cumplirán los objetivos que se marcaron al principio, conseguiremos adaptarnos", garantiza el Country Maganer. La plataforma está recuperándose poco a poco y, a día de hoy, Zamácola confirma que "se encuentra a niveles del 50% o 60% con respecto al mismo periodo del 2019".