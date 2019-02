Baldomero Oliver y Jemi Sánchez dejan la política y se caen de la lista de Cuenca

Dos de los concejales de mayor peso en el actual gobierno municipal socialista, Baldomero Oliver (Economía) y Jemi Sánchez (Derechos Sociales), no repetirán en la próxima lista electoral para los comicios de mayo que volverá a estar liderada por el alcalde Francisco Cuenca. Los ediles han comparecido esta mañana junto al regidor para anunciar su marcha de la política activa: " La política no es una profesión".

La concejal Jemi Sánchez ha explicado que llegó en 2011 a la política porque se lo "pidió Paco" a pesar de no tener vinculación política previa. "Me marqué un objetivo de 8 años porque creo en la limitación de mandatos y ese plazo finaliza en mayo, por lo que me voy por coherencia conmigo misma y mis principios", asegura, incidiendo en que "lo importante no son los políticos" sino las políticas que se llevan a cabo.

Jemi Sánchez: "Me marqué un objetivo de 8 años porque creo en la limitación de mandatos. Necesito volver a respirar"

Sánchez asegura que ha "cumplido" sus objetivos, como el plan del sinhogarismo o el próximo de LGTBI, pero alega: "necesito volver a respirar". Además, dice que la "conciliación es utópica en la política" y necesita dar tiempo a sus hijos. "Es mi opción personal y algo que tengo que hacer", asegura, defendiendo que su profesión es "el trabajo social porque la política no es mi profesión", admitiendo incluso que pueda volver a las "trincheras del paro".

Por su parte, Oliver asegura que ha intentado que la ciudad "recupere la normalidad" y que "un proyecto de futuro que personaliza Paco siga adelante y dé esperanza a la ciudad". El concejal ha relatado que su participación política la hacía con "billete de ida y vuelta" y que ese momento ha llegado. "Me voy a mi trabajo", ha confirmado, por lo que volverá a su plaza de profesor de la Facultad de Derecho.

Baldomero Oliver: "Es una decisión personal porque hay etapas que hay que cerrar y visto el panorama estoy seguro que es mejor volver a las clases de Derecho"

De hecho, considera que "visto el panorama nacional con Vox y la deriva del PP y de Cs", lo mejor es "volver a las clases de derecho constitucional para explicar lo que significa el constitucionalismo y formar personas con espíritu crítico capaces de evaluar la lluvia de mentiras con la única opción de ganar elecciones". "Ahí seré más útil que sacando adelante el presupuesto, que a la vista está que se me resiste".

Oliver ha recordado que se ha "dejado la piel" junto a su equipo y asegura que es una "decisión personal" porque hay etapas que "hay que cerrar". "Llevo 33 años en política municipal con diferentes responsabilidades. Todo lo que tenía que aportar está ahí y seguiré donde me diga mi partido en el ámbito local". Oliver se despidió con la frase "hasta el día menos pensado".

Los dos concejales han agradecido a su equipo, al resto de compañeros de grupo y al alcalde todo este tiempo juntos y su trabajo por Granada.

El alcalde, Francisco Cuenca, ha agradecido su trabajo y el cierre de su etapa política en el Ayuntamiento. De Oliver ha asegurado que "es el mejor concejal de Economía que podía tener el Ayuntamiento", que heredó "al filo de la intervención y al borde de la quiebra" y al que ha tenido que resituar en la "senda de la recuperación". "Pasará a la historia como el primer concejal que cumple con el plan de ajuste, que baja el IBI a miles de familias, que no sube los impuestos y que baja la deuda en 60 millones de euros ahorrando 15 millones al año".

De Sánchez ha puesto su ejemplo en su trabajo "excelente" en los asuntos sociales destacando por ejemplo que las personas sin hogar tengan soluciones y que el Ayuntamiento se haya convertido en "solidario". "Para mí hoy es un día triste porque supone una despedida pero también estoy orgulloso porque Granada tiene los mejores concejales". Cuenca ha revelado que se ha negado a esta decisión en lo político aunque la respeta en lo personal ya que "lo tenían claro", aunque todavía les queda 3 meses "de faena".

Tanto Oliver como Sánchez llevan 8 años en el Ayuntamiento de Granada, aunque sus labores de gobierno comenzaron a partir de junio de 2016, tras la caída del ejecutivo del PP por la detención del alcalde José Torres Hurtado en la Operación Nazarí.

Los dos ediles han tenido un papel clave en este gobierno de Cuenca. Oliver ha tenido que afrontar una economía maltrecha, con una deuda disparada y un rosario de sentencias condenatorias a pagar cifras millonarias, heredadas del gobierno anterior. Sánchez ha afrontado una de las áreas, la de Derechos Sociales, en las que el ejecutivo socialista más quiso marcar la diferencia con sus antecesores.