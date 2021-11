Un Congreso en Granada que bien vale una misa, con réplica

Granada lo ha conseguido una vez más. El XVI Congreso andaluz del Partido Popular vuelve a poner a la ciudad y a la provincia en el epicentro de la actividad, y también de la polémica de la formación azul. El asunto parece alejarse en esta ocasión de lo meramente local, suficientes sacudidas ha habido estos años entre imputaciones urbanísticas, dimisiones bomba y pérdidas de Ayuntamiento. Sin embargo, aunque haya servido para mostrar una mejoría en el PP provincial, este encuentro Popular ha traído un poquito de salseo hasta tierras granadinas. De una parte, los asuntos regionales entre Moreno y Marín con motivo de las próximas elecciones a la Junta. Pero, sobre todo, han sonados los campanazos nacionales, con Pablo Casado envuelto en la polémica de una misa en la memoria de Francisco Franco; con Pablo Casado cruzando mensajes en sus discursos con Isabel Díaz Ayuso; y, también ahora, Pablo Casado con Cayetana Álvarez de Toledo.

Por geoposicionamiento, la misa de la iglesia del Sagrario pone a Granada en las ascuas del incendio Casado. El número uno del PP asistió a una eucaristía en homenaje a la muerte de Francisco Franco el pasado sábado, el 20-N. El partido asegura que Pablo Casado desconocía la temática especial de la misa y que solo acudió allí porque le cogía cerca del hotel. “Con Pablo Casado asistiendo a la misa del Generalísimo”, ponía en un tuit un chico muy joven, junto a una fotografía de él junto al líder del PP en la puerta del Sagrario. Poco antes había escrito: “Tengo a Pablo Casado detrás mía en misa, y justo en la misa del 20-N con la corona de laurel”. Lo que aún queda en Twitter de estos mensajes son las capturas de pantalla que miles de personas hicieron, la mayoría para denunciar la supuesta cercanía del líder el PP a los grupos que organizan este tipo de actos religiosos. El PP asegura, sin embargo, que Casado desconocía el simbolismo especial de la misa.

La de Granada era una de las 11 iglesias donde la Fundación Francisco Franco había anunciado una de las once misas “en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los Caídos por Dios y por España”. Cada año se discute sobre si estas celebraciones son contrarias a la Ley de Memoria Democrática.Y así, partidos de la oposición han salido al paso a afear la asistencia del líder popular a una de las 11 misas convocadas por la Fundación Francisco Franco “en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los Caídos por Dios y por España”. Unidas Podemos y Más País exigieron ayer una “explicación” al líder del PP, Pablo Casado, por haber asistido el pasado sábado a la misa en la que se rezó por el dictador Francisco Franco coincidiendo con el 46 aniversario de su fallecimiento.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, indicó que la presencia de Casado en esa ceremonia es de una “enorme gravedad”. “Lo podemos adjudicar al azar, pero el 20-N había 10 misas por Franco en toda España y hay 23.000 iglesias, con lo que la probabilidad de ir a una era del 0,05%”, ha comentado. Echenique destacó el hecho de que Casado se quedara en la misa una vez constatado que en ella se oró por el dictador y ha mostrado su “sorpresa” por el hecho de que este asunto no esté provocando un gran “debate”.

Por otra parte, este el XVI Congreso andaluz del PP dejó un cruce de declaraciones entre Ayuso y Casado que evidencia la guerra intestina. La presidenta de la Comunidad de Madrid visitó el encuentro el viernes pasado y aconsejó a Juanma Moreno que “vuele libre” y tome sus “propias decisiones”, ante la decisión de adelantar las elecciones andaluzas.

El número uno popular, en su intervención el pasado domingo en el mismo congreso, respondió que “somos un gran equipo, una gran orquesta, aquí no caben los solistas, somos una orquesta afinada, armónica, donde prima una partitura fuerte, no la suma de planes individualistas; el personalismo no cabe en el PP”, sin hacer mención expresa a Isabel Díaz Ayuso, aunque con el matiz de la libre interpretación.

Por si esto fuera poco, a Casado le ha salido otro enemigo doméstico. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, en relación al asunto Casado-Ayuso, acusó ayer al líder nacional del partido de confundir el personalismo con “la personalidad” y el divismo con el “liderazgo” después de sus declaraciones de este domingo en las que señaló que en el PP no caben los solistas. La Popular añadió que “no se imagina a los expresidentes José María Aznar y Felipe González, quejándose porque haya grandes figuras en sus partidos o en sus grupos parlamentarios. La respuesta Madrid a estas palabras es la callada, al menos por el momento.Pero esta guerra a escala nacional no significa que el congreso no haya dejado nada bueno. A nivel andaluz, se respira un aparente sosiego entre Juanma Moreno y Juan Marín, quien también fue invitado al encuentro popular, del que salió muy contento por el trato recibido y comentó que “quedó claro que finalmente no va a venir ninguna decisión impuesta” sobre la fecha de las próximas elecciones autonómicas.

No obstante, lo más beneficioso de este XVI Congreso regional del PP se ha quedado en la tierra. El partido sale reforzado a nivel provincial y da una imagen renovada. Parece que las aguas vuelven a su cauce y, además, Granada toma de nuevo peso en Andalucía. El Comité Ejecutivo Regional incorpora a 21 granadinos para “reforzar el peso de la formación” en la provincia dentro del partido en Andalucía”, según valora el secretario general del PP en Granada, Jorge Saavedra.