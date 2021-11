Un Congreso como medicina para el PP en Granada

El Partido Popular de Granada saca pecho con la organización del XVI Congreso andaluz del PP, que desarrollaba su segundo día de celebración en la jornada del sábado. El invitado fuerte del día fue el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, quien se deshizo en elogios hacia la elección de Granada como sede de este encuentro y a la capacidad de organización de su aparato en la provincia, liderado por el presidente granadino Francisco Rodríguez.

En palabras de García Egea, dirigidas al presidente regional Juanma Moreno, “realmente has acertado en hacer tu congreso en una ciudad tan maravillosa como es Granada”. También tuvo palabras para el presidente provincial del PP, a quién se dirigió dando las “gracias Francis por el trabajo impecable que estás haciendo, estas revitalizando el partido en Granada”.

Y es que Teodoro García Egea expresó que “Granada es como mi casa, en esta ciudad mi hija vivió su primer Domingo de Ramos, he vivido momentos muy importantes con la que era mi novia y ahora mi mujer, tengo grandes amigos y en esta provincia tengo grandes recueros en la Sierra, en el interior y en la costa”. Para el secretario general del PP “esta provincia merece todo y esta provincia y esta ciudad va a tener al PP gobernando, gracias a tu trabajo, muchas gracias Francis”.

No se olvidó de mandar un mensaje para limar asperezas entre Granada y Sevilla, por lo que quiso “agradecer a todos los que han venido de fuera, en especial a los de Sevilla, porque Granada y Sevilla tienen que estar siempre hermandad y trabajando codo con codo”.

En otro orden de cosas, y de alguna manera en respuesta a Isabel Díaz Ayuso, quien visitó el congreso el día anterior, Egea apeló a la “libertad” de Juanma Moreno para decidir cuando quiere celebrar las elecciones, algo que, según apuntan desde fuentes internas del PP nacional, también es un deseo expresado por el presidente Pablo Casado al propio líder andaluz. Estos tres grandes ‘barones’ populares dan muestras de cariño y apoyo a Moreno, aunque no se hayan dejado ver juntos en este Congreso, lo que daría pistas sobre la posible tentativa de Ayuso a alzarse con el puesto lideresa nacional del PP.

Antes de la intervención de la primera espada popular en la jornada del sábado, comenzó el congreso a poco más de las 10:00 horas. La jornada del sábado en el segundo día de este encuentro que decidiría la presidencia regional del Partido Popular se inició con una mesa redonda con los presidentes de las distintas provincias de Andalucía. La secretaria general popular, Loles López, presidió esta primera mesa del día, aquella en la que los respectivos líderes provinciales de la formación cerraron filas en torno al presidente Juanma Moreno.

Aquí ya comenzó a oírse la que sería la frase del día: “sin partido no hay gobierno”, también mencionada con fuerza por Teodoro García Egea. Fue Loles López la primera que la pronunció, justo cuando daba turno a cada presidente provincial. El líder granadino, Francis Rodríguez, exaltó aquello que Juanma Moreno, como presidente de la Junta, había hecho por la provincia.

Durante su intervención, Rodríguez se mostró especialmente crítico ante el maltrato de Pedro Sánchez a la provincia de Granada, que “esta semana se ha evidenciado todavía más después de que los socialistas hayan tumbado las enmiendas presentadas por los diputados nacionales del PP por Granada”. “En Granada tenemos muy claro lo que significa el no es no de Pedro Sánchez, no a los trenes, no a los aviones, no a los espigones, no a la presa de Rules”, apostilló Francis Rodríguez.

Como ejemplos de buena gestión, el presidente provincial destacó el Plan Alhambra que, con una inversión de 20 millones de euros, va a suponer un importante revulsivo para Granada y la rehabilitación de su patrimonio, pero también la apuesta clara por la sanidad ya que “por primera vez en veinte años el presupuesto de la Junta de Andalucía recoge importantes partidas para centros de salud y consultorios, sin mirar el signo político de los municipios donde se proyectan como hacía el PSOE”.

Francis Rodríguez subrayó las actuaciones en materia de Medio Ambiente para evitar que las aguas negras acaben en nuestros ríos “con el impulso de una auténtica revolución verde” para la construcción de las depuradoras en nuestra provincia.

En materia de infraestructuras, destacó la importante labor que la consejera de Fomento, la granadina Marifrán Carazo, está haciendo en la provincia, como “la ampliación del Metropolitano o el ingente trabajo que se está haciendo para evitar la despoblación dotando a todos los municipios de las infraestructuras”.

Ya para cerrar la jornada, antes de que saliera reelegido presidente, Juanma Moreno aludió a su lazo con Granada, “como el nacimiento de sus tres hijos, uno de los momentos más importantes de su vida”, como este Congreso en Granada, que “será uno de los momentos más importantes de mi vida”.

Más menciones de cara al ámbito granadino fue la dirigida a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, quien “ha conseguido que todo lo que genera la Alhambra se invierta en Granada, ya era hora de cumplir con Granada”. Además, también destacó el papel de la consejera granadina, Marifrán Carazo, quien “ha desatascado las obras del metro en Granada en Málaga, una granadina que ha puesto las obras de Andalucía patas arriba”. Las última mención dirigida a un granadino, cuando enumeró la directiva con la que va a contar para su próxima andadura, fue la del alcalde de Loja, Joaquín Camacho, elegido como vicesecretario del PP-A”.

En cuanto a la vida en los pasillos, los populares granadino ejercieron de anfitriones y se dividieron para estar presentes en diferentes zonas del congreso. No faltó un militante popular en al auditorio, ni en la entrada, ni en la bienvenida a Teodoro García Egea, donde se vio a Carlos Rojas, José Antonio Robles o Rafa Caracuel.

Muy unidos, por su parte, se vieron los concejales del grupo municipal del PP, César Díaz, Luis González, Eva Martín Francisco Fuentes, Pepa Rubia y Carlos Ruiz Cosano. Esto hizo recordar a antiguos gobiernos municipales del PP en la capital, cuando los populares contaban con mayoría absoluta. De aquellos tiempos, que trajeron alguna desdicha el partido, poco queda en la militancia. No obstante, se dejaron ver en el encuentro los exediles de Pepe Torres Juan Antonio Fuentes, Juanfran Gutiérrez y Juan Antonio Fuentes, lo que hace pensar que la unidad del partido no se encuentra tan comprometida como los acontecimientos pasados marcaron. La foto de familia final mostró un partido granadino que se vuelca en organizar un gran congreso para arropar a su presidente regional, Juanma Moreno.