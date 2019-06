Conocer calles, rutas e idiomas, los requisitos para conducir un taxi

El pasado mayo el Ayuntamiento de Granada celebró examen para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi. Una prueba que acredita la capacidad del titular de conducir un taxi y prestar este servicio público.

El medio centenar de declarados aptos (se presentaron 57 y han pasado 47) entran así en una especie de bolsa de la que pueden tirar los titulares de licencias de taxi de Granada para contratar con el objetivo de que el taxi no pare de trabajar las 24 horas, una práctica habitual en este sector.

Según el presidente de la Gremial del Taxi, Ramón Alcaraz, esta prueba se celebra dos veces al año y el número de aspirantes oscila en función del estado del sector. “Hace unos años con la crisis se presentaban menos. Ahora no sobra gente y hay más demanda”, por lo que el taxi puede ser una salida laboral para los aspirantes a este permiso.

Una acreditación que no supone el incremento de licencias, sólo el aumento de personas en Granada con el permiso para conducir taxi. De hecho, en la capital hay 560 licencias y según la ratio y las necesidades de sostenibilidad, tendría que haber 140 menos, por lo que no se prevé un aumento de las mismas.

¿Y qué se necesita para obtener el permiso de conductor de taxi? El Ayuntamiento realiza un examen para entregar este permiso municipal con preguntas legales, teóricas y prácticas.

El examen del pasado 22 de mayo contó con 35 preguntas tipo test, a las que ha tenido acceso este periódico, y que son curiosas de conocer. Lo que buscan es demostrar el conocimiento del aspirante de la ciudad, de las calles, de sus monumentos y de todos los lugares de interés.

Así, tras unas preguntas teóricas sobre los vehículos, los letreros o las ordenanzas municipales a cumplir por el taxi (9 preguntas), llega la parte más concreta sobre calles y recorridos a seguir. Por ejemplo: cuál es la dirección correcta para llegar al CEIP Arrayanes; dónde está el intercambiador de transporte metropolitano junto a la estación de autobuses; en qué calle está el conservatorio Ángel Barrios o en qué edificio se ubica la Delegación de Fomento. La situación de la glorieta del Festival de Música y Danza, la dirección de la Facultad de Ciencias de la Salud o la de los centros educativos Federico García Lorca y Miguel de Cervantes, también estaban entre las preguntas del examen.

Además de situaciones exactas, el ejercicio pedía, por ejemplo, efectuar el recorrido más corto entre la estación de autobuses y el hotel Granada Center de entre tres opciones posibles.

Otras preguntas fueron el precio de la bajada de bandera “un miércoles festivo a las 11 de la mañana para un trayecto urbano”; o la hora de espera en la tarifa 2 urbana.

El examen se completaba con preguntas sobre cuántos eurotaxis como mínimo debe haber en Granada, dónde comienza el servicio interurbano o cuál es el cambio mínimo que está obligado a facilitar el conductor.

Sobre edificios públicos, se preguntó la dirección del Centro Federico García Lorca, la Jefatura de la Policía Nacional o el hospital HLA Inmaculada.

Hablar inglés también es una cuestión valorada en los conductores de taxi para dar un buen servicio a los turistas, por eso se incluyeron 5 preguntas de idioma: cómo se dice “Me da una factura, por favor?, ¿De dónde es usted? o “Necesito un eurotaxi para mañana a las 10”. También había que traducir “Arranged service” y “The minimun race of the two tariff is 5,02”.