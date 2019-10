Consejos básicos para comprar un terreno

Encontrar la casa ideal es una tarea compleja para la mayoría de españoles. Son muchos los factores que dependen de ello: el capital ahorrado, la zona geográfica deseada, el tipo de vivienda, servicios que ofrece la ciudad, si queremos vivienda de obra nueva o casa de segunda mano, etc. Por otro lado, algunos prefieren buscar un terreno para construir un hogar a su medida y ésta no es una tarea fácil. Es un proceso que merece mucha atención y dedicación, por lo que el futuro comprador no debe tomar a la ligera desembolsar una gran cantidad de dinero sin analizar los pros y contras de la transacción.

Aunque sea una decisión compleja, con las debidas herramientas, acertarás. En primer lugar, lo recomendable es establecer un presupuesto fijo: el precio del terreno que queramos adquirir va a depender directamente de nuestra capacidad económica total y esto significa que gastar más del 30% de nuestro presupuesto es una insensatez. Lo ideal es contactar con un arquitecto para que establezca un precio estimado de la compra, de los impuestos, licencias y posibles reformas, entre otros gastos.

En segundo lugar, una vez estudiada la viabilidad de los costes, se determinará una ubicación concreta. El interesado debe estudiar la zona geográfica que más le interese y chequear datos para evitar molestias a largo plazo: fábricas, depósitos de basura o conductos de petróleo o gas cerca del lugar, ya que estos factores pueden ser determinantes a la hora de decantarse por un sitio u otro. Lo indicado sería indagar el área elegida y considerar ventajas para la futura casa: zonas verdes, servicios de transporte y comunicaciones cercanas, iluminación, alcantarillado…

A su vez, ante la amplia gama de terrenos que existe en el territorio español, un paso importante consiste en dirigirse a portales especializados. Así, a los más genéricos como Vibbo, Idealista o Fotocasa, habría que añadir algunas empresas de gestión inmobiliaria que ofrecen promociones y una búsqueda sencilla mediante criterios de preferencia (ubicación, metros cuadrados, precio, etc.). Una de estas empresas es Haya Real Estate. En la web de Haya podemos encontrar múltiples terrenos en venta en Granada. Si nos detenemos, por ejemplo, en la provincia de Granada, encontramos algunas promociones muy atractivas para el navegante: un solar situado en el municipio de Pulianas, de más 1.000 metros cuadrados, que ha sufrido una rebaja del 33% sobre su precio original. Su precio actual es de 156.476 euros hasta el fin de la promoción. Ref. 6992446. Otro ejemplo: un solar de 3.600 metros cuadrados en la localidad de Zagra por 267.000 euros; aquí, el comprador se ahorraría más de 89.000 euros. Ref. 6789017

Un terreno en venta en la zona de Granada siempre es una buena opción no solo para aquellos que deseen tener un lugar de residencia o vacacional a su gusto; también es una buena alternativa para aquellos empresarios que deseen comerciar con productos típicos de la tierra mediante la apertura de su propio local. Una provincia que ofrece una infinidad de servicios y con una calidad de vida asegurada.