“Contar con la figura del arquitecto será fundamental para esta nueva rehabilitación del parque edificatorio de España”

Ser arquitecto llegó a ser una de las metas profesionales más codiciadas en España, sin embargo, actualmente, la profesión ha tenido sus altibajos y en gran parte es por el golpazo de la crisis en el sector de la arquitectura, hablamos del año de 2008, cuando la burbuja inmobiliaria estalló, reduciendo hasta a un 95% el trabajo de los arquitectos.

Han pasado 13 años y las cosas apenas han empezado a estabilizarse de a poco. Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada (COAGranada) se han tomado cartas en el asunto para revitalizar la figura de este profesional y concienciar a la gente de lo que es capaz de realizar un arquitecto.

La campaña ‘Necesitas Arquitecta/Necesitas Arquitecto, ha llegado como una de las iniciativas más importantes de la gestión del decano Luis Alberto Martinez Cañas, su junta de gobierno y la comisión permanente, esta última integrada además por Gustavo Romera Clavero, secretario, e Ismael Rodríguez Pedrosa, tesorero del COAGranada; y es precisamente con Ismael con quien hemos tenido el gusto de hablar para que nos cuente acerca de esta campaña que se lanzó hace poco y que ya empieza a dar resultados.

Como tesorero ¿Cuál es tu función en el colegio?

Llevo como tesorero desde junio de 2019 y simplificadamente mi función de elaborar y controlar la ejecución del presupuesto anual que aprueba el COAGranada todos los años en su asamblea ordinaria de diciembre. No se limita al tema de contabilidad, sino que lleva decisiones y actuaciones de gestión económica. El presupuesto ya venía contenido desde la época de la crisis cuando se tuvo que ajustar drásticamente. Hubo temas o decisiones fundamentales en relación con el personal laboral y con el coste de la ampliación de lasede, que justo concluyó cuando empezó la crisis edificatoria, la de los arquitectos del 2008, encontrándonos con una hipoteca muy importante que debimos renegociar financieramente. Parte de este coste de ampliación se pensaba pagar con la cantidad de ingresos que tenía el colegio con el boom inmobiliario, por el gran número de visados en proyectos de obra que se estaban haciendo, pero las expectativas de esos ingresos no se cumplieron cuando dejaron de redactarse más proyectos porque no se promocionaron más viviendas. Hubo un ajuste en dos legislaturas anteriores con entidades bancarias para refinanciar las hipotecas, suponiendo económicamente un gasto actualmente del 20% del presupuesto.

Económicamente hablando, ¿cómo les ha afectado la última crisis del coronavirus?

La institución no se ha visto afectada y el colectivo de arquitectos de forma variable. El confinamiento ha motivado a gran parte de la población a ejecutar reformas en sus viviendas. Realmente el gremio de la construcción solo paró totalmente esos 9 días que hubo casi al principio del estado de alarma a finales de marzo de 2020, con restricciones absolutas; y en el resto del confinamiento, lo que eran las obras de construcción podían seguir ejecutándose con sus medidas correspondientes. Se dictaron un montón de órdenes que variaban casi todas las semanas, estableciendo incluso que los obreros no entraran por la misma puerta que el resto de la gente que estaba confinada en edificios plurifamiliares,haciendo complicadas las obras en marcha. Peor este pequeño boom en las obras de reforma de viviendas se ha incrementado después de la finalización del estado de alarma y cuando ya no existe confinamiento.

¿Cuál fue la razón principal para lanzar esta campaña?

Quizá es por esta cierta herencia de la crisis de 2008 que te he comentado, porque aunque ha habido cierto repunte en proyectos, hablamos de 700 a 1500 viviendas al año aproximadamente, eso es sólo repuntar un poco, pero el trabajo de dos viviendas por arquitecto al año no le da para comer, con lo cual, necesita hacer otros trabajos que no son los tradicionales para que vuelva a meterse en una brecha de mercado y pueda tener unas retribuciones dignas. Como todavía no está recuperado el mercado tradicional de proyectos y tenemos capacidad para hacer muchos otros trabajos, pensamos que era el momento de sacarlo y exponerlo a la sociedad, y aunque la repercusión no será instantánea yo creo que está funcionando.

En España la formación del profesional en la arquitectura es mucho más completa y puede hacerse cargo de una obra completa ¿A qué se debe esto?

Precisamente a los planes de estudio en las universidades. En otros países europeos el arquitecto necesita de otros profesionales para el proyecto y la ejecución, limitándose prácticamente solo a la función de diseño, debiendo contar con ingenieros, calculistas, instaladores y son varias las personas que intervienen en lo que es el proceso total del proyecto. Aquí en España la formación que se recibe atribuye al arquitecto prácticamente las competencias completas para elaborar un proyecto en su totalidad. La campaña va enfocada a que podemos hacer cualquier tipo de trabajo, no sólo los de edificación, sino también informes, tasaciones, mediciones, certificados de eficiencia energética, informes de evaluación del edificio, y gran cantidad de gestiones en las que tenemos capacidad para resolver, haciéndolo fácil y seguro, como indica uno de los eslogan de la campaña. La concienciación de la figura del arquitecto se relaciona también sobre todo con los fondos Next Generation a la rehabilitación del parque edificatorio, ya que todos estos otros trabajos van enfocados a la rehabilitación. Hay que dar a conocer que en esa materia, el arquitectotambién tiene capacidad para intervenir y tiene competencias más que suficientes para cualquier trabajo en edificación existente, ese es el objetivo de la campaña. Va a haber una inversión importante en recuperar un parque edificatorio envejecido con más de 50 años, y con todas estas ayudas y subvenciones que vienen de Europa, contar con la figura de un arquitecto es fundamental para que todo salga bien. También es importante saber que aunque estas competencias e intervenciones en edificios ya existentes las podrían realizar otros técnicos, existe una especie de mal entendimiento de que, si contratas un arquitecto, al tener un grado de estudio superior, el precio será más alto, es un error, si el trabajo es el mismo, valdrá lo mismo. Somos competentes para hacer esto y no tenemos por qué cobrar más que otro profesional.

¿La arquitectura es una carrera que está perdiendo interés en España?

Aunque el ritmo de construcción de viviendas no es el de la década de primeros de siglo y pueda insinuar una difícil salida profesional en ese ámbito lo cierto es que también hay mucha obra nueva de edificio público. En mi experiencia como arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Atarfe puedo afirmar que normalmente los proyectos de edificación de obra pública se sacan a concurso, y en esos procedimientos intervienen muchos equipos de arquitectos. Son oportunidades para los arquitectos de seguir generando edificaciones de obra nueva aunque no exista la promoción de vivienda privada de promotores como lashemos conocido. Ese tipo de proyectos, generalmente con diseños y tipologías singulares son muy atrayentes y puede ser un aliciente como salida para el que quiera estudiar estacarrera. Hay quienes estudian y enfocan la carrera desde un punto de vista más creativo y otros desde un punto de vista más técnico; uno quiere controlar todo el proceso y otro quiere ser más diseñador, aunque ambas facetas deben estar relacionadas. El mercado va pidiendo la especialización en determinados campos y por tanto existe salida profesional para los arquitectos en un amplio abanico de opciones.

Necesitas Arquitecta/Necesitas Arquitecto es una campaña inclusiva ¿Por qué decidieron darle ese enfoque de cara al público?

Nosotros cuando nos referimos a la palabra arquitecto entendemos la pluralidad de la profesión, pero queremos darle un poco más de significado, porque es verdad que existe esa denominación de arquitecta y queremos darla a conocer para normalizarla en la sociedad. No hemos querido hacer una distinción sino una unión, y esa nomenclatura fue una de los debates cuando se armó la campaña, y teníamos la duda de cómo decirlo y lo hicimos de forma genérica siendo inclusivos con la dualidad para que realmente se sepa y se entienda.

¿Cuánto tiempo estará en marcha esta campaña?

Ha empezado hace un mes y poco y tendremos un parón en Navidad, se reanudará en enero y terminará a finales de febrero. Estamos promocionando la campaña a través de las redes sociales, realizamos actividades, tenemos encuentros, distribuimos cartelería… La semana pasada hicimos un programa de radio desde el colegio y tenemos un foro previsto para la primera quincena de diciembre con varios agentes que van a intervenir en ese coloquio, estamos intentando que llegue a toda la sociedad.

Con el actual problema de la edificación se ha empezado a generar un cambio climático importante ¿Qué puede hacer el arquitecto para solucionar esta situación?

Cada vez tiene más presencia la arquitectura bioclimática. Todo esto viene un poco al hilo de que nuestro parque edificatorio tuvo su crecimiento más importante entre la década de los 60 y 80, coincidiendo con un boom demográfico donde además las familias tenían muchos miembros, y hacían falta muchas viviendas grandes para mucha gente y mucha población. Lo que ocurre con ese parque edificatorio es que no existía una norma de condiciones térmicas, la primera norma básica en esta materia es del año 79 y a partir deahí como exigencia al comportamiento térmico el código técnico del año de 2006, pero incluso esta norma se ha ido modificando varias veces hasta la última que se aprobó en el año 2019, la cual ya invita a que las edificaciones tengan consumo energético nulo. Con todo esto, la crisis de la energía, el cambio climático, la emisión del CO2, todo va conectado a que con las ayudas Next Generation se consiga convertir ese parque edificatorio que no tenía condiciones adecuadas de envolvente térmica, que se consiga reducir fundamentalmente el consumo energético para climatización. Aunque hay varias opciones o propuestas en las posibles intervenciones, fundamentalmente se actuará en el tema de la envolvente, en el contacto de las edificaciones con el exterior que es por donde existen las pérdidas o ganancias de calor o frío y puentes térmicos en carpintería y elementos constructivos. Cuando se climatiza un espacio si la envolvente limita las pérdidas o ganancias caloríficas, ya no está sujeto a las variaciones térmicas del exterior. Aquí en Granada tenemos variaciones de temperatura de más de 20° al día en algunas épocas del año, por lo que si acondicionamos un contenedor que no te permite pérdidas o ganancias de la temperatura no hay que hacer aporte energético para regular la temperatura porque se mantiene.