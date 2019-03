Copywriting: la técnica poderosa que todos los negocios deberían estar aplicando ya

Internet ha revolucionado cada uno de los espacios de nuestra vida convirtiendo la red en el escenario perfecto para que todo sea posible. La construcción de facetas virtuales cuya funcionalidad nos sea provechosa se ha alzado como un imperativo en un momento en que la inmediatez y la comodidad se han instalado en nuestras rutinas, haciendo que todo el diseño digital necesite de técnicas específicas para su convivencia con el entorno.

Y es que la gran demanda supera la oferta, por lo que no basta con tener presencia en las redes o con contar con un formato vistoso, sino que cada vez se apuesta más por contenidos cualitativos que den un valor añadido a las plataformas.

Esta es la misión de Pilar Santisteban, copywriter web. que piensa que “solo mostrando las palabras adecuadas podrás atraer al cliente que deseas”. “Mi objetivo es ayudar a mis clientes a vender más y mejor gracias al elemento más poderoso que existe: la palabra”, explica la joven granadina.

Y es que sin intención de quitarle importancia a las herramientas SEO o al diseño de páginas web, Santisteban da prioridad a los textos para conectar con la audiencia por considerar que construir un estilo y un tono de voz único es garantía de otorgar personalidad a la propia marca y ello, a su vez, se traduce en una mayor empatía para con los usuarios.

¿Por qué esta técnica es tan importante para potenciar una acción?

Precisamente este es el valor añadido que ofrece el copywriting a los negocios comerciales. Esta técnica hace referencia a la habilidad de elegir las palabras correctas, de manera persuasiva, para escribir un texto cuyo objetivo sea guiar a un cliente hacia una acción determinada.

De este modo, el copywriting lo que hace es potenciar el valor de una empresa o negocio sacando a relucir sus mejores cualidades o virtudes de una manera sutil y resaltando el beneficio que pueda obtener el cliente frente a las características del producto o servicio.

Además, son menos de 6 los segundos que se necesitan para captar la atención de un usuario cuando aterriza en una página web, por lo que va a ser necesario que todos los componentes que la forman estén meticulosamente elegidos para ayudar a ofrecer una buena impresión a todo el que llegue a la plataforma.

Los textos en web deben de ser lo más específicos para dar respuesta a los clientes que buscan despejar sus dudas sobre cualquier producto o servicio, por lo que la concreción va a ser fundamental para llevar a cabo una buena labor de copywriting.

La importancia de esta técnica, por lo tanto, radica en que es totalmente necesaria para generar un primer contacto provechoso con los usuarios, un contacto que desemboque en un vínculo de confianza real y efectivo. Conseguirlo es la misión del copywriter, que deberá dominar el arte de las palabras para ofrecer todas la información necesaria de manera eficiente, clara, concisa y explicativa.

“Tus clientes potenciales no quieren saber lo bueno que eres, sino cómo de buenos van a poder ser ellos cuando te contraten a ti.”

El arte del copywriting no es el único que ayuda a potenciar un negocio, sino que existen otras funciones igual de necesarias que ayudar en el buen desarrollo de cualquier actividad comercial. No obstante, todas ellas necesitan de textos trabajados e idóneos para llevarse a cabo de forma óptima. Pilar Santisteban ofrece en su portal web una serie de servicios cuyos objetivos se basan en hacer crecer tu negocio mediante la manera en la que te comunicas con tu audiencia.

El uso de las redes sociales y la generación de campañas de difusión no va a tener sentido si tu mensaje no se explica debidamente. Lo mismo pasa con la construcción de páginas de venta, que requieren de textos persuasivos que acompañen al cliente en todo momento. Pilar Santisteban ofrece todas estas alternativas, además también de disponer de un servicio de consultoría para todos aquellos que no acaban de entender por qué sus redes sociales o páginas web no tienen las conversaciones esperadas.

Además, para generar un vínculo de confianza inicial con cualquier cliente, Santisteban da la posibilidad de realizar una auditoría web totalmente gratuita para tener alguna pincelada sobre qué es lo que puede estar fallando en tu modelo de difusión online. ¿Cómo lo hace? El cliente deberá responder y enviar un formulario para posteriormente mantener una cita de 30 minutos con la copywriter web, que presentará su propio diagnóstico con la intención de mejorar el servicio.

Pilar, que ha conseguido el éxito con su negocio, cree que para esto se necesita estar atento a todas las novedades que se puedan aplicar a los negocios, ya que el mundo digital está en constante evolución y es importante ser pionero y destacar frente a la competencia.