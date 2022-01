Coronavirus en Granada: la mayor bajada de ingresados hospitalarios desde mayo

El coronavirus en Granada se ha estancado en cuanto a contagios, aunque si la Junta admite que no son exactos y que hay que mirar los datos hospitalarios para contemplar la situación real de la pandemia, hoy es un buen día: la provincia registra la mayor bajada de pacientes ingresados en un día desde el 14 de mayo del año pasado con 23 frente a las 30 de aquella vez. Aun así es muy pronto para evaluar si de verdad se está en el inicio del fin de la sexta ola hospitalaria, pero al menos van tres días seguidos de bajadas. Eso sí, lo que aquí no cuadra en absoluto son los datos de nuevos ingresos porque no tienen absolutamente nada que ver, ya que hoy se añaden al parte 61 nuevas hospitalizaciones, el segundo dato más alto de la sexta ola, un ingreso en UCI, y lamentablemente cinco nuevas muertes.

Lo de los hospitales guarda menos lógica que los datos de contagio aún. El dato más certero es el real, porque es el más fácil de controlar, en cierta medida, y este habla del mayor descenso en más de año y medio en la presión asistencial. Tanto que Granada está a punto de bajar de los 300 hospitalizados. Pero claro, mañana es domingo y no se trabaja, y no hay datos, y así habrá que esperar al lunes, con el consiguiente acumulado de dos días, para saber en cuánto sube la incidencia hospitalaria, o incluso si baja. Es más, la semana pasada hubo que esperar al martes para notar el efecto acumulado del 'finde'. La situación real indica que 279 pacientes en planta Covid (-18 respecto a ayer) y 22 en UCI (-5), que es la cantidad más baja de todo el año.

Pero eso de verdad que no guarda lógica con los datos de nuevos hospitalizados. Hoy el parte habla de 61 más, uno en Cuidados Intensivos. Normalmente estos datos suelen ir con desfase sobre los de la situación real. Sin embargo, en el último mes, en el que ya habrá habido tiempo para ajustar bien las cifras, los cantidades son muy opuestas. Por ejemplo, mientras que la hospitalización nueva notificaba 822 entradas en el último mes, de las que 24 han sido a UCI, en situación real se alcanzó desde el 22 de diciembre un aumento de 226 camas ocupadas, con un pico de 258, y de +11 en UCI (con un pico de +23). Hay poca correspondencia entre los partes de situación real y estadística.

Los contagios también parecen estancarse. La Junta ha notificado 1.419 este sábado, poco más de un centenar más que los que se sumaron la semana pasada, pero casi 400 menos que en la anterior. Aun así, la semana también ha sido de reajustes y vaivenes demasiado grandes, por lo que mirando los acumulados, se va a cerrar esta semana con un 5% más de casos que la pasada, pero un 30,37% menos que en hace dos.. El Covid está estancado en los 8.000 contagios por notificación. De las tasas de incidencia no habrá noticias hasta el lunes.

Por otro lado, se cuantifican 5 muertes más y 1.119 curados, de los cuales se ha sobrepasado la barrera de los 120.00 (120.323). Los casos activos cierran la semana en 31.122 en toda la provincia. En cuanto a vacunación, este sábado no hay datos de menores de 5 a 11 años. En el resto de grupos, 471 recibieron la primera dosis, por lo que se infiere que ayer no hubo inmunizaciones en niños, mientras que la pauta completa alcanzó a 358. La tercera dosis ya ha sido administrada a 5.664. Ya la tienen el 43,16% de los granadinos vacunados al completo.