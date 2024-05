El Corpus se vive en el Centro: carocas, actividades infantiles y un patio muy granadino en la Plaza del Carmen

Si el sábado la feria de Granada comenzó en el ferial de Almanjáyar, este lunes lo ha hecho en el Centro de la ciudad. Un centro que vive su particular feria lleno de actividades que sirven para completar la programación de la semana en el segundo enclave importante de las fiestas de Granada, que se dividen entre el ferial y la Plaza BibRambla como centro neurálgico del Corpus 'de tarde'.

Desde este lunes se pueden ver ya en la plaza las tradicionales quintillas que han sido seleccionadas este año en el concurso y que, acompañadas de las carocas (el dibujo), se convierten en cita indispensable para los que quieran ver en tono de humor y sátira lo que ha sido más destacado en el año. Y hay para todos los gustos, las que sacan la sonrisa y las más planas o las que tratan de hechos puntuales que han sido noticia y las que son más genéricas. De todo hay en las 20 seleccionadas de las más de 300 presentadas a concurso.

Y ni la alcaldesa, Marifrán Carazo, se libra de su caroca en su segundo Corpus, esta vez ya sí como alcaldesa ejerciente ya que el año pasado no había tomado aún posesión y era alcaldesa electa. "Da igual Marifrán Carazo, si aciertas o te equivocas, si eres guay o molas mazo, que al final en las carocas saldrás de golpe y porrazo", dice la quintilla, acompañada por una caroca que representa a la alcaldesa como 'Nadalcaldesa' con una raqueta de tenis y diciendo: "Me estoy preparando para despejar carocas". El exalcalde, Paco Cuenca, tiene otra caroca dedicada: "Paco Cuenca en su cruzada un buen detalle ha tenido, dirigir nuestra mirada hacia la hermosa Granada y no para su apellido".

También hay una caroca para Maracena y el caso del secuestro de la concejal, que considera propio de una película de "Alfred Ico"; otra dedicada a Eric, el guitarrista de Los Planetas; o los efectos curiosos de la tractorada: "Desde Guadix a Granada a examinarme venía, cuando vi la tractorada y no había estudiado nada... ¡Virgen Santa, qué alegría!. También hay una caroca a los 'caroqueros' reivindicando que el premio siga siendo el mismo "que cuando había pesetas", al grafitero El Niño de las Pinturas o a los músicos granadinos.

En tema reivindicativo, una dedicada a las listas de espera hospitalarias: "En Urgencias ha aumentado más la espera cada día. Tengo junto a mí sentado, a un viejete resignado que ingresó por pediatría"; o la que ha ganado el primer premio, en alusión a las comunicaciones por tren: "Según datos contrastados, si todos los nominados vienen en AVE a los Goya, no habrá ni galardonados, ni alfombra roja ni p...". También hay otra dedicada a la intención del Ayuntamiento de recuperar población dando la 'receta' para hacerlo: "Recuperar población Marifrán está pensando, que provoque un apagón y nos mande vino y ron y lo vamos intentando".

O las dedicadas a los premios Goya, a la película de Bayona 'La Sociedad de la Nieve' o al cambio de recorrido de la media maratón para pasar por la Alhambra. También a la lluvia del día de la Cabalgata, una sobre el acelerador o la que denuncia la invasión de franquicias en el Centro frente al comercio tradicional: "Las franquicias han vencido. Los vecinos se han rendido. Pero resiste infinita, eterna López-Mezquita. ¡Con ella aún no han podido!".

Las monjas que hacen sushi tampoco se han librado de su quintilla, o el granadinos Saiko y su éxito en la música.

La quintilla ganadora ha sido obra de Cristina Cueto Moreno. Además, el Ayuntamiento recupera una tradición olvidada en años anteriores de otorgar el diploma acreditativo de la condición de ‘Quintillero Mayor del Reino’, que en esta ocasión ha sido tras reconocimiento del resto de miembros del jurado, para Arcadio Ortega Muñoz, escritor, poeta, miembro honorífico de la Academia de Buenas Letras de Granada y medalla de Oro al Mérito por la Ciudad de Granada en 2007 .

Además, este año en el patio del Ayuntamiento se muestran las quintillas ganadoras de los años 80, en las que se puede recordar lo que estaba entonces de actualidad. Como en 1980 que ganó el siguiente texto: "Pensarán y es alarmante, que equivocaron la ruta, pues el turista viandante, al ver tanto mendicante, se creerá que está en Calcuta". En 1981 ganó una sobre la poca atención de la televisión autonómica a Granada, en 1982 sobre el traslado del ferial a Almanjáyar, en 1983 sobre la petición para que la Dama de Baza vuelva a Granada, en 1984 sobre un tebeo con una imagen de un cura censurado y en 1985 sobre cruzadas. En 1986 ganó una quintilla sobre la opción de celebrar bodas civiles los alcaldes y concejales, en 1987 sobre el niño de la Alpujarra que fue proclamado Lama, en 1988 sobre las sevillanas y en 1989 sobre el tabaquismo. Merece la pena pasarse para verlas y entender esos textos de hace 40 años.

Pero en Plaza Bib-Rambla no solo están las quintillas. Este lunes se ha inaugurado el Corpus infantil, que llenará de actividades la plaza para los más pequeños. Hay hinchables y actividades como globos, pinturas o pintacaras a cargo de Animación Granada Activa. Será de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 19:00 horas. A las 19:30 empezarán los 'chacolines', con el XXX Festival de Marionetas con la compañía Teatro A final, Bambino Teatro, El Señor Sapo, que estarán hasta el sábado.

En horario de noche, estarán en la Plaza las actuaciones de baile a cargo de la escuela municipal de flamenco, coros, el grupo municipal de bailes regionales o grupos de baile de asociaciones de vecinos.

Por otro lado, el patio del Ayuntamiento se ha transformado en un patio muy granadino y se muestran los trabajos realizados en los talleres de los centros cívicos municipales, entre los que destacan la taracea, reciclado de muebles, bordado, pintura y otras técnicas. Además, habrá talleres de encaje de bolillo, bordado en tul y grabado. El horario del patio será de 10:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:30 horas.

En el patio también habrá actuaciones hasta el sábado a partir de las 19:00 horas con flamenco, coros, grupos rocieros y la asociación de coros y danzas de Granada, entre otros.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado este viernes las actividades de los dos espacios y ha animado a los granadinos a vivir la feria en el Centro y a disfrutar de todos las actividades. Además, en el Ayuntamiento también se exponen estos días los gigantes y cabezudos que este miércoles saldrán con la Tarasca y el jueves volverán a salir para acompañar la procesión del Corpus.