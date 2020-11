Estas son las áreas de El Corte Inglés de Granada que seguirán abiertas mientras duren las restricciones

Tras la decisión de la Junta de cerrar los establecimientos no esenciales El Corte Inglés de Granada anunció que mantendrá abiertas en los centros de Arabial y Genil, todas las áreas consideradas esenciales (alimentación, tecnología, librería/papelería, parafarmacia...). El horario de apertura de los centros será de 09:00 a 21:00 horas de lunes a sábado, así como los domingos y festivos de apertura establecidos con anterioridad. En ambos centros se habilitarán una serie de puntos de información especializada, para resolver las dudas y necesidades de los clientes que así lo requieran, indica en una nota.

"Como respuesta a la alerta sanitaria y al compromiso de la compañía con sus clientes, empleados y con la sociedad en general, el Grupo ha hecho un esfuerzo para intensificar los servicios que conectan el mundo digital con el entorno real", indica el mismo comunicado. "Todos nuestros departamentos continúan plenamente operativos en nuestro canal online".

"En paralelo a esta serie de medidas y como respuesta a aquellas personas que no disponen de acceso a internet o que desean una atención personalizada y a distancia, El Corte Inglés ha reforzado también el servicio telefónico con nuevas líneas a disposición de los ciudadanos. Los teléfonos habilitados son 958 209 624 para los pedidos de alimentación; 690 225 405 para pedidos de no alimentación Genil y 958 292 176 y para pedidos de no alimentación Arabial.