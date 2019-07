Cuando Granada era la ciudad más poblada del continente

"Desde que se construyó el Palacio de Carlos V, no se ha hecho una obra emblemática para definir cada época". Con estas palabras enfatiza el articulista y crítico de este periódico Juan José Ruiz Molinero la merma de importancia histórica de Granada en los últimos siglos. Una opinión que abunda en ese pensamiento de pérdida de esplendor que forma parte del debate político por estos lares y que tiene una gran vinculación con la cuestión demográfica, otro tema muy comentado estos días y que también puede ser analizado con perspectiva histórica.

Y es que Granada ha sido una de las cinco ciudades europeas con más población del último milenio, llegando a ser en el año 1330 la más habitada del continente con 150.000 vecinos, una cifra no demasiada alejada de los 232.000 que hay en estos momentos según los datos del último padrón. Y que evidentemente no tiene parangón con los 15 millones de Estambul, los 12 de Moscú –si es que estas ciudades se pueden considerar europeas y no eurasiáticas– o los 8 millones de Londres, que sí está en la clasificación de las de la vieja Europa.

En medio del debate de la sobrepoblación en las grandes ciudades y el desequilibrio demógrafico con la amenaza del éxodo rural latente, en las redes ha vuelto a salir a la palestra el ranking del historiador y economista belga Paul Bairoch de las treinta grandes ciudades europeas entre el año 1050 y 1800 o, lo que es lo mismo, desde el siglo XI hasta que comienza el siglo XX.

Este investigador estudió a fondo la población histórica de las grandes ciudades europeas y publicó en el año 1988 esta clasificación que es una de las más fidedignas tablas sobre los habitantes de las villas continentales a lo largo de los siglos. El historiador belga lo hizo analizando tramos de siglo y medio, de 150 en 150 años.

El resultado fue que hay cinco ciudades que llegaron a dominar la población europea en el último milenio hasta el siglo XIX. Las urbes son la vecina Córdoba, que en plena época califal llegó a tener la importante cifra de 450.000 habitantes, la italiana Palermo (que tuvo su máximo momento de esplendor entre los siglos XII y XIII, Granada (en el ya citado año 1330), y después el dominio pasó a manos de París (en los años 1500 y 1650) y a Londres (auspiciada por la Revolución Industrial marcando casi un millón de habitantes en el año 1800). Precisamente, para el siglo XIX, Granada no aparece ya en la lista de las treinta más pobladas.

La progresión es la siguiente. En el año 1050 Granada estaba todavía por debajo de numerosas poblaciones peninsulares y aparece en el puesto 15 con 26.000 habitantes por detrás de Almería, Cartagena, Toledo, Barbastro y Sevilla, entre otras. En el año 1200, abriéndose paso el siglo XIII, asciende al sexto lugar con un total de 60.000 habitantes. Ya en 1330, en el siglo XIV, el Reino Nazarí prolongaba su momento de esplendor en plena crisis europea y remontaba hasta el primer puesto con 150.000 habitantes superando así a París, Sevilla, Palermo, Venecia o Florencia, que antes estaban por delante.

Ya superada la Reconquista, en el 1500, año simbólico en el que se firmó el Tratado de Granada y se convirtió en capital española, era la quinta del continente con 70.000 personas viviendo dentro de sus fronteras, cifra superada por París, Nápoles, Milán y Venecia.

Por último, en 1650 se situó en el puesto 14 con 70.000 habitantes. La última aparición en el ranking de Bairoch de una ciudad que, como detalla Juan José Ruiz Molinero en otra columna, hoy tendría que hacer balance de lo perdido más recientemente en otras cuestiones –"distrito universitario, Capitanía, influencia económica e industrial que hasta en tiempos de los árabes tenía proyección europea"–, pero a la que siempre le quedará el regusto de haber sido la ciudad más poblada de Europa en un tiempo en el que también fue un centro de poder que difícilmente volverá.