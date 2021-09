Cuenca recrimina al PP que “genere alarma social” cuando no hay motivos de amenaza

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha reprochado al grupo municipal del Partido Popular que “genere alarma social” y le ha pedido que “eche una mano para arreglar la ciudad, como lo estamos haciendo nosotros”.

Estas declaraciones se producían tras la presentación de la nueva forma de gestión de la Unidad Canina de la Policía Local, cuando el regidor socialista estaba acompañado de la concejal delegada de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, y el jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, en respuesta a las acusaciones del PP de que el equipo de gobierno “ha retirado las barreras antivehículos de algunas calles del centro de la ciudad”

Según Cuenca, estos obstáculos -coches de policía y maceteros- “se retiran porque generan inseguridad y dificultades para acceder a los vehículos de los cuerpos públicos de seguridad, como ambulancias y camiones de bomberos.

Además, el alcalde de Granada ha señalado que “la situación que vivimos en este país es de tranquilidad, no hay motivos para alarmar a la gente” y ha añadido que “le pediría al PP que eche una mano para arreglar la ciudad, después de la situación que nos ha generado durante dos años.”

En este sentido, Francisco Cuenca ha indicado que “la situación de alarma es la que dicta el Ministerio del Interior, no lo que le parezca al Ayuntamiento, y no nos ha trasladado ningún motivo para generar alarma, por lo que le pediría al PP que eche una mano para sacar esta ciudad adelante como estamos haciendo nosotros”. El alcalde volvió a arremeter contra los populares: “Solo quieren generar bronca interna y alarma ciudadana. No podemos permitir que se genere alarma social, no existe razón para ello”.

Para dar tranquilidad a la ciudadanía, Cuenca ha aportado que “la unidad de la Policía Local tiene un operativo coordinado con la Policía Nacional con el que vigilan la ciudad y están preparados para actuar en caso de emergencia”.

Por su parte, la concejal de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, ha señalado que “esos medios disuasorios se pusieron cuando hubo atentados en Barcelona, pero ahora estas barreras nos estaban dando un problema de accesibilidad a vehículos de bomberos y ambulancias que se han encontrado con coches y no han podido pasar cuando ha habido algún aviso o algún infartado”. En este orden de cosas, Ruz ha agregado que “en esas zonas se puede acceder porque no se prevé ningún atentado ni estamos en previsión de que lo haya”.

Además, para dar una solución, “estamos estudiando dispositivos móviles, pilonas antiterroristas, que se podrían quitar en caso de que surgiera una urgencia”, ha terminado Ruz.