Cuerva subraya el protagonismo de las empresas en la construcción de la Granada del futuro durante el homenaje de Club Cámara

El presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, ha destacado hoy el papel que las empresas han de jugar en el desarrollo de la Granada del futuro y ha mostrado su preocupación “por la difícil situación por la que están atravesando muchas de ellas” como consecuencia del encadenamiento de la crisis de la pandemia, el alza del precio de la energía y las materias primas, la inflación y las consecuencias de la invasión de Ucrania.

Lo ha hecho durante el acto de homenaje que Cámara Granada le ha ofrecido a las 26 empresas que forman parte del Club Cámara desde sus orígenes, justo cuando se cumplen 10 años de su creación. En el acto han participado junto a Cuerva, el expresidente de Cámara Granada, Javier Jiménez, bajo cuyo mandato se constituyó el Club; el director del Centro de Empresas de Granada de CaixaBank, patrocinador general de la Cámara, Eduardo Luis García Medina y José Carlos Calvo, consejero delegado de Intelligenia, una de las empresas pioneras.

“Obviamente estoy muy preocupado por cómo lo están pasando miles de empresas de la provincia que no sienten que se estén adoptando las mejores medidas ante un escenario de sobreendeudamiento, de alta morosidad, de incertidumbre normativa y de alta presión fiscal. Un escenario al que en Granada le sumamos un claro déficit de infraestructuras y comunicaciones y una evidente falta de ambición”, ha asegurado.

Sin embargo, el presidente de la Cámara ha mostrado su esperanza en el pacto por el futuro de Granada firmado el pasado 11 de abril por todas las instituciones granadinas, los sindicatos y las propias organizaciones empresariales “cuyo mayor valor es que nos compromete en firme a todos sobre algunas propuestas muy concretas”.

Es ahí donde Cueva ha enfatizado el protagonismo que las empresas han de tener “en la construcción de la Granada futura”. “Por mucho peso que tengan las administraciones, Granada no crecerá si no lo hace de la mano de sus empresas, como las casi 500 que hoy forman parte del Club Cámara”.

Precisamente, Cuerva ha subrayado la importancia que las 26 empresas homenajeadas y el resto de los miembros del club han tenido para lograr que en esa década Cámara Granada sea reconocida “como una institución sólida y con prestigio”, y con capacidad para “reivindicar y participar en esos pactos”, pero también para ofrecer “proyectos de desarrollo de la provincia”.

El presidente se ha referido expresamente a la Agencia Granada Global, una de las medidas recogidas en el pacto. “La Agencia Granada Global va a cambiar la manera en que la provincia es percibida desde el exterior y la manera de posicionar Granada internacionalmente. Y es un proyecto que ha nacido en la Cámara que no habría sido posible sin vuestro respaldo”, ha asegurado.

En ese sentido, Cuerva ha pedido a las empresas del Club Cámara y a las que aún no forman parte de él que apoyen el proyecto “porque no sólo es beneficioso para vuestros negocios, sino porque a través de él contribuis al crecimiento de Granada”. “Granada no puede cambiar, mejorar, crecer, sin sus empresas”, ha concluido su intervención.

Las empresas homenajeadas hoy son las que forman parte del Club desde el mismo año de su creación. Han sido: