La D.O. Dehesa de Extremadura destaca la importancia de su labor en la Feria Mediterránea Gastrónoma

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura participó en la edición 2022 de la feria Mediterránea Gastrónoma. Valencia, fue la ciudad encargada de acoger el evento, congregando a más de 200 ponentes, en una superficie de 20.000 metros cuadrados y con una acogida del público nunca antes vista. En la Feria se ha presentado el Jamón DOP Dehesa de Extremadura con el fin de promocionarlo entre los profesionales del sector. Alejandro Hernández, del Restaurante Versátil (1 estrella Michelín) ha sido el cocinero elegido por la Dehesa para realizar las tapas en directo desde su stand. Durante los tres días ha elaborado la siguiente variedad de recetas: - Mini croqueta de D.O. Torta del Casar, velo de Jamón ibérico D.O. Dehesa de Extremadura y Pimentón de la Vera D.O. - Lomo de cordero de Extremadura asado en plancha con cremoso de berza, tosta crujiente de jamón Dehesa de Extremadura DOP y queso de Acehúche DOP. - Crema cuajada de queso Torta del Casar DOP, gelatina y polvo crujiente de jamón Dehesa de Extremadura DOP y filamentos de Pimentón de la Vera DOP.

En Mediterránea Gastrónoma han estado representados cocineros con estrellas Michelin, soles Repsol, productores de prestigio y representantes de alta cocina nacional e internacional. Durante la misma se han desarrollado, degustaciones, showcookings, conferencias y catas. La edición, ha experimentado un gran crecimiento y es que esta cerró sus puertas con su récord de asistentes. El Consejo reivindicó la calidad de los jamones con D.O. y la relevancia de las Denominaciones de Origen como motor económico y social de los municipios y zonas a las que representan. También se han celebrado y compartido los valores que hay detrás del jamón con D.O. Dehesa de Extremadura, acercando a los consumidores y entusiastas del Jamón Ibérico la importancia que las Denominaciones de Origen guardan como herramientas para desarrollar la sostenibilidad y la cohesión social en sus territorios. En este sentido, el colectivo, los productores y empresas del sector constituyen una palanca de cambio que, además, ha demostrado su resiliencia y su capacidad de adaptación a lo largo de los años. Este tipo de eventos ponen en valor la importancia que tiene el ecosistema que forma la Dehesa, donde conviven cerdo ibérico, naturaleza y hombre, tratándose de un entorno sostenible, económicamente rentable y capaz de mantener el medioambiente. La Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, desarrolla una labor enorme y de constante mejora de los productos ibéricos, para garantizar a los consumidores que sus jamones cuentan con una calidad y prestigio avalados a nivel internacional.