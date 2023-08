Dar un enfoque diferente a tu negocio con bolsas de papel personalizadas

Un comercio debe proporcionar diferentes envases para los productos que venda, y no cabe duda de que las bolsas son una excelente tarjeta de presentación. Cuando una tienda ofrece una bolsa de buena calidad, ya sea de papel o de plástico, está mostrando su mejor cara. Sí, son comercios en los que da gusto realizar cualquier compra, ya que sabemos que posteriormente la llevaremos cómodamente a casa. Por esta razón, apostar por un fabricante que tenga el firme compromiso de la calidad es una razón de peso. Murex Company, bolsas de papel y plástico al por mayor pone a disposición de comeciantes una amplia gama de productos que se caracterizan por su versatilidad.

La importancia de tener buenas bolsas en tu comercio

Aunque la tendencia actual es la de apostar por las bolsas de papel, las de plástico son todavía un recurso muy indicado, además, tiene su origen en plásticos reciclados, por lo que el impacto ecológico es mucho menor. Este tipo de bolsa se presenta de manera muy diversas, pero todas ellas cuentan con la característica de ofrecer la mejor resistencia posible. Por ello, siempre es interesante conocer cuál es aquella más indicada para nuestro modelo de negocio, ya que no necesita la misma bolsa un establecimiento farmacéutico que una tienda de deportes. Esta forma de personalizar los productos hace que los clientes tengan en su disposición una bolsa adaptada al tipo de artículo que llevan.

La creciente preocupación por el agotamiento de los recursos naturales ha hecho que las bolsas de papel sean un valor en alza. Cuando un comercio apuesta por ella está dando su mejor cara y mostrando firme compromiso con el cuidado del entorno. De la misma manera, las bolsas de papel personalizadas son un excelente recurso que permite mostrar la marca o imagen de tu comercio y darle mayor visibilidad. Las bolsas de papel, al igual que las de plástico, se presentan de forma muy diversa. Desede las clásicas bolsas de papel para llevar la barra de pan hasta las bolsas americanas que no tienen asas, pasando por las bolsas que podamos recibir en una zapatería.

Una bolsa de papel debe caracterizarse por su resistencia, tanto si lleva asa como si no. Además, este tipo de bolsas tienen un reciclaje muy sencillo, basta depositarlas en el contenedor azul. El impacto ecológico de las bolsas de papel es mucho menor, ya que gran parte de ellas se fabrican con papel reciclado, no teniendo ningún tipo de diferencia en cuanto a resistencia o durabilidad con aquellas que no lo son.

Quiero tener buenas bolsas en mi comercio

Personalizar tu bolsa es posible, ya que se ofrecen precios muy competitivos y en todo momento tienes un presupuesto ajustado a tus necesidades. Este proceso pasa por varias fases, siendo la primera de ellas la toma de medidas de la bolsa.

Hay que designar en primer lugar, el ancho, el fuelle y el alto. Dependiendo del tipo de productos que vendamos, debemos ofrecer una sala de un tipo o de otro, o bien, prescindir de ella. Tienes más de 80 medidas diferentes, además de acabados y terminaciones entre los que elegir. La elección de colores permite que puedas personalizar tu bolsa como desees, llevando tu imagen de marca a cualquier lugar. Piensa que cada bolsa personalizada es una oportunidad de que tu marca quede bien visibilizada en lugares muy diversos. Solamente por esa razón merece la pena que el logotipo y el nombre de tu comercio queden bien visibles en las bolsas. Sí, se trata de una campaña de marketing que tiene un retorno muy importante.

Puedes encargar un pedido mínimo de 500 unidades, pero siempre es interesante realizar pedidos mayores para poder ahorrar dinero. Además, si la cantidad de bolsas que encargar es mayor, también estarás aumentando el área de impresión, que irá creciendo de manera progresiva y que puede llegar a ser del 100 % del área de impresión cuando encargas 2000 unidades.

Si ya tienes el logotipo de la tienda con el comercio realizado, bastará con enviarlo en formato PDF con la mayor calidad posible. Una vez que el presupuesto ha quedado aprobado por tu parte, en el plazo de un mes, tendrás disponibles las bolsas en la dirección que hayas indicado. Una oportunidad de oro para que tu comercio quede bien bien visibilizado y ofrezcas a tus clientes un producto de muy buena calidad.

Hay que proporcionar a los clientes un producto bien realizado, que sea resistente y aguante bien el paso del tiempo. Ya sea que se trate de una bolsa de plástico o de papel, tienes a tu disposición una amplia gama para elegir, pudiendo además tener bien visible el nombre de tu tienda o su logotipo. Destácate sobre tu competencia y apuestas por bolsas de papel o de plástico bien hechas y diseñadas.