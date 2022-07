David Mateos, del doble grado de Informática y Matemáticas a la selección española de jóvenes talentos de la ciberseguridad

Se lo piensa un poco antes de contestar, pero luego va con todo por delante. Sí, David Mateos Romero (Granada, 2000) se considera un hacker, un término que, reconoce "se asocia con algo malo", un cliché con el que, evidentemente, no está de acuerdo. Su talento delante del ordenador, su capacidad para resolver retos, le ha llevado a ser considerado uno de los jóvenes talentos en esta disciplina y a formar parte del equipo nacional que competirá en el European Cyber Security Challenge.

De niño, este granadino ya jugaba a poner en práctica truquillos en los videojuegos. Llegó el momento de dar el salto a la Universidad y se matriculó en la de Granada en el doble grado de Informática y Matemáticas. También entró en el grupo de hacking Hackiit, que se define en sus redes sociales como "grupo de entusiastas del white hacking que nace en la Escuela de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada". Este grupo fue fundado en 2016 bajo la supervisión del profesor Gabriel Maciá.

Mateos, que está a punto de comenzar su último año de grado, comenzó en la UGR a competir en las citas Captura la Bandera (CTF por sus siglas en inglés). En estos encuentros se plantean retos técnicos que los hackers deben resolver. Uno de estos encuentros se abrió la puerta del European Cyber Secutity Challenge, el evento que reunirá a jóvenes talentos del hacking de 28 países y que se celebrará en septiembre en Viena (Austria). Tras superar dos de estos retos y una entrevista, el granadino forma ya parte de la selección nacional, compuesta por quince miembros. Diez irán finalmente al evento internacional, mientras que los otros cinco actuarán de reserva.

Este granadino asegura que lo que le atrae del hacking son los retos, superar las pruebas que se plantean. Sobre la cita en Viena, reseña que "me gusta la idea de una competición europea". Todavía no se ha perfilado el equipo de titulares, pero el hecho de haber llegado hasta aquí es ya una alegría para Mateos y su familia. "Mis padres están encantados".

Sobre su día a día asegura que es capaz de estar hasta diez horas delante del ordenador, aunque también pasa jornadas completas sin tocar el teclado. Lo de la ciberseguridad, apunta, puede ser una buena salida laboral, aunque no descarta otros caminos. Actualmente está en Madrid, donde pasa el verano en el IMDEA Software Institute, una red de centros de investigación sobre software. Allí tiene sus primeros contactos con el mundo de la investigación, terreno en el que también está interesado. "En general la programación me gusta, y también la eficiencia". Sobre el hacking, indica que le motiva sobe todo conocer cómo funcionan los sistemas "por debajo". "Es algo que me llama".

También disfruta con las Matemáticas, aunque confiesa que es la parte del doble grado que más trabajo le requiere. "Al final hay tiempo para todo", explica sobre cómo se organiza para sacar adelante los estudios y su afición por el hacking. Una curiosidad: participar en retos CTF le ha servido para preparar asignaturas. "Se aprenden muchos aspectos técnicos", puntualiza.

En la próxima edición del European Cyber Security Challenge (ECSC), participarán, al menos, 28 países europeos, cuyos representantes, todos ellos jóvenes talentos, competirán por la victoria enfrentándose a una competición CTF, que en esta edición, además de una jornada en la modalidad de Jeopardy con las categorías clásicas (hacking web, forense, explotación, criptografía, hardware e ingeniería inversa), contará con una jornada dedicada al Ataque y Defensa, donde cada equipo contará con una serie de servicios vulnerables que tendrán que defender mientras atacan los del resto de países, explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad dependiente del ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

El ECSC es una iniciativa de la Agencia Europea para la Ciberseguridad (ENISA) coordinada por un grupo de países europeos organizadores de competiciones nacionales de ciberseguridad y constituye el mayor campeonato técnico no profesional, a nivel europeo, en esta materia