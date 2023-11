El Defensor de la Ciudadanía de Granada aboga por una política más "más humana y sin crispación"

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, abogó por una política "más humana y sin crispación" durante la presentación de la segunda edición de su libro Que el corazón no se pase de moda, en un acto que se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y que estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y la política del PSOE María José Sánchez Rubio, toda una declaración de intenciones.

"Lo primero, la bondad; lo segundo, el talento. Y aquí termina el cuento". Con este breve poema de Gloria Fuertes, muy aplaudido por los asistentes, introdujo Manuel Martín el mensaje que pretende transmitir con su libro, que definió como "pequeños relatos de temas que me llegan día a día como Defensor de la Ciudadanía con los que abogo por una sociedad y una ciudad más humanas y más justas". Al respecto, añadío que "la bondad es la esperanza del mundo y en el centro de todo tenemos que poner el amor".

Durante su alocución, el Defensor de la Ciudadanía resaltó que la principal reivindicación de su libro es "el amor en un contexto ciudadano, civil y político". Y centrado en este último aspecto, tiene claro "la política sin amor no sirve para nada, igual que la economía y el derecho". Al respecto, hizo hincapié en su amargura por "lo más sombrío de la política, que en ocasiones está hecha por políticos que no sirven de ejemplo". Es por esto que Manuel Martín se muestra como un defensor de "una política más elegante y más útil", para lo que, según sus palabras, "hay que recuperar la importancia de los acuerdos".

Sin salir de la vida pública, el Defensor de la Ciudadanía sostiene que el objetivo de la política es "trabajar por el bien común y cuando éste queda en un segundo plano y se pone primero el bien del partido o el de lo que está de moda, pues entonces se pierde el servicio público". No obstante, aseguró que "hay muchos servidores públicos y muchos políticos honrados" aunque, añadió, "quizá no son buenos tiempos para la política, pero la política es necesaria".

Para Manuel Martín hay diferencias entre la política a nivel nacional y local. "En España el ambiente que hay me preocupa porque la crispación no es buena, como tampoco lo son los muros, lo bueno son los puentes porque hablando se entiende la gente", señaló el Defensor de la Ciudadanía, quien, por el contrario, en Granada ve "la política más tranquila y dialogante". En este sentido, aseguró que "hablo con todos los grupos y en todos hay grandísimas personas; a todos les digo que tenemos que sacar proyectos en común porque lo bonito es ir todos a una y, aunque hay visiones diferentes, hay que llegar a acuerdos".

Manuel Martín dijo que se había emocionado por la respuesta que hubo durante la presentación de la segunda edición de su libro –"la editorial está muy contenta porque, además, durante el acto se han vendido muchos libros", aseguró– porque "no me esperaba que hubiera tanta gente de muchos colectivos, de todos los grupos políticos, representantes de la sociedad, la Universidad y usuarios que acuden a la oficina del Defensor".

Tras recordar que todos los beneficios que se obtengan por la venta de Que el corazón no se pase de moda irán destinados en su totalidad a un proyecto de carácter social, volvió a subrayar que lo vivido anoche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento "ha sido un acto muy bonito, tanto que de hecho me he emocionado".