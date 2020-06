Demanda en los colegios concertados de Granada: "Si hay descenso de natalidad, no nos ha afectado"

El proceso para arrancar el próximo curso escolar suma una nueva etapa. Ya se han hecho públicas las listas baremadas de los centros educativos tras el proceso de admisión, que estuvo interrumpido por la crisis del coronavirus y el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo. Una vez retomados los plazos, se conoce la demanda de los centros educativos en 3 años.

Los concertados de Granada mantienen los datos de los últimos años, según la estimación ofrecida por el presidente provincial de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), Manuel Marchante, que señala que "si ha bajado la natalidad, no nos ha afectado". ECA cuenta en Granada con 47 centros educativos. "No hay ningua preocupación" sobre la posibilidad de que se cierren unidades, añade Marchante, que señala que aproximadamente la mitad de los centros de Escuelas Católicas han aportado información sobre el proceso. Con esos datos en la mesa, el presidente regional de ECA apunta a que los colegios que habitualmente concentran una gran demanda (fundamentalmente los del centro) mantienen los datos. Otros han mejorado incluso con respecto al número de solicitudes del pasado año. En Granada, además de Escuelas Católicas los concertados forman parte de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), cooperativas o la Archidiócesis.

Algunos de los centros de ECA, según indica Marchante, no se vieron singularmente afectados por la alteración de plazos a la que obligó la pandemia del coronavirus. En los días previos al estado de alarma, con el proceso de admisión para el próximo curso abierto, estos centros con alta demanda ya habían sumado un número suficiente de solicitudes como para completar las líneas de 3 años con las que cuentan. Otros centros, con menos demanda, sí han sumado una alta tasa de solicitudes de segunda opción, lo que les permitirá posiblemente completar las clases.

Marchante sí considera "significativo" que tras retomarse los plazos, tras semanas de confinamiento, algunos centros demandaran información sobre las ayudas al comedor. Algunos centros, entre ellos varios de la zona Norte, cuentan con esta línea de ayudas de la Junta que garantiza que los alumnos tengan acceso a este servicio extraescolar. "De 47 han preguntado unos 10 o 12" por estas ayudas, algo que considera "significativo" de los efectos colaterales que puede tener la crisis del Covid-19.

Posiblemente la incidencia de la pandemia explique otra tendencia que se ha observado en centros públicos de Granada, según el presidente provincial de la Asociación de Directores de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), Dimas Martín. Pese a no contar con los datos, "sí hemos visto que ha habido menos solicitudes en el proceso de admisión". Según su impresión, "ha habido familias que no han solicitado plaza" para 3 años el próximo curso, algo que puede deberse a la incertidumbre generada por el Covid-19. Martín reconoce que "se esperaban más" solicitudes. Sobre las causas, barrunta que posiblemente haya familias que estén a la espera de cómo se desarrollen los protocolos de vuelta al colegio para decidir. El segundo ciclo de Infantil es una etapa universal pero no obligatoria.

La Delegación territorial de Educación y Deporte ofertó dentro del proceso de admisión en el primer curso del segundo ciclo de Infantil 11.502 plazas. No se ha facilitado el número de solicitudes presentadas, ya que los centros de las localidades más pequeñas -en los que no es necesario recurrir a los baremos- se realiza directamente la matrícula.