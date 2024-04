Denuncian "boicot" a una campaña para consumir "productos españoles" en los autobuses de Granada

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA Granada, ha acusado a JCDecaux, la empresa que gestiona la publicidad en los del servicio de autobuses urbanos en Granada de "boicotear" la campaña que la organización quiere lanzar para "promocionar y fomentar el consumo de productos nacionales". De hecho, califican como "surrealistas" las explicaciones que les ha ofrecido la empresa para no rotular los vehículos que cada día realizan los trayectos internos dentro de la capital.

Según explica la propia UPA en un comunicado remitido a los medios, la empresa que gestiona la publicidad en los autobuses urbanos de Granada explicó "vía WhatsApp" que "una vez enviada la creatividad a nuestro departamento jurídico nos responde lo siguiente: Estas creatividades pueden incurrir en competencia desleal. Creo que deberíamos solicitar modificación de la creatividad en la que se hable de Consume producto español , pero no comparando con otros productos de fuera y mucho menos calificándolos de veneno". En una segunda comunicación, también a través del mismo servicio de mensajería instantánea , JCDecaux le dijo a UPA que "como le hemos comentado y siguiendo las indicaciones de nuestro departamento Jurídico, no podemos publicitar ese mensaje. Si finalmente decidieran hacer modificaciones háganoslo saber. Quedamos a la espera de su comunicación". La UPA ha mostrado su "indignación" mediante una nota de prensa por rechazar una campaña que tenía el "sugerente", para la organización, eslogan de 'No compres veneno, consume producto español'.

"A pesar de este pequeño revés, UPA Granada continuará adelante con la campaña a través de otros medios para concienciar a los consumidores de que opten por comprar productos españoles en lugar de otros importados de terceros países", añade la organización.

Nicolás Chica explica que la motivación de la campaña es que "Bruselas no va a hacer absolutamente nada por evitar la entrada de productos foráneos ni va a aumentar los controles en los puertos ni aumentará la vigilancia en las aduanas. No va hacer nada porque le interesa mantener fuertes y estrechas relaciones con terceros países con los que tiene firmados acuerdos comerciales incumpliendo no sólo los estándares de calidad y seguridad alimentaria que exigen a nuestros agricultores y ganaderos, sino además saltándose todos los protocolos sanitarios y los cupos de entrada. Y a las pruebas me remito, porque todos tenemos aún en mente las últimas alertas sanitarias con diversos productos procedentes de terceros países".

Ante esta realidad y la que Nicolás Chica considera "falta de motivación" de la Unión Europea para mitigar y paralizar la entrada de productos agrícolas foráneos por nuestras fronteras, UPA Granada ve la obligación de "concienciar a los ciudadanos de la importancia de consumir productos nacionales". "Se trata de una campaña en la que hemos puesto mucho empeño para que salga adelante. Creemos que es la única forma de hacerles ver a los consumidores de que deben optar por nuestros alimentos, los producidos en Granada, en Andalucía y en el resto de España. Y, sobre todo, porque queremos trasladarles el mensaje de que tengan cuidado con lo que compran, porque esos productos agrarios de terceros países, como se ha demostrado en las alertas sanitarias establecidas en los últimos meses, contienen sustancias venenosas para el organismo", añade Nicolás Chica.